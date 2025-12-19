«Честная награда»: Театральные премии «померялись» лучшими из лучших
«Солнце Ландау» Анатолия Шульева наградила «Звезда Театрала» и номинировала «Золотая Маска», Роман Габриа получил четыре премии за разные спектакли, а Нину Чусову отметили за постановки в Москве и Екатеринбурге.
Лучший спектакль: Режиссура питается отчаянием
Вручение в Москве премии «Звезда театрала» подытожило «премиальный год», предоставив взыскательной публике возможность определить лучших из лучших, сравнив выбор критиков, экспертов и зрителей.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, режиссеры Анатолий Шульев, Роман Габриа и Нина Чусова подвели итоги главной «зрительской» премии страны.
***
Национальная театральная премия «Золотая маска» в конце ноября обнародовала список номинантов на получение наград по итогам театрального сезона 2024-25. Незадолго до этого в Санкт—Петербурге вручили «Золотые зерна» и «Золотые софиты». Теперь пришло время главной зрительской премии, которой считается «Звезда Театрала». Как сообщил учредитель и президент этой премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков, в этом году был установлен рекорд – в голосовании приняли участие более 187 тысяч человек из России, США и других стран.
Лучшем спектаклем большой формы зрители назвали «Солнце Ландау» в постановке главного режиссера Театра имени Вахтангова Анатолия Шульева. Павел Попов, сыгравший в этом спектакле знаменитого физика, был удостоен награды за лучшую мужскую роль.
Директор Вахтанговского театра, в котором и проходила церемония, Кирилл Крок назвал это «честным выбором».
К.КРОК: «Это очень правильная и честная награда, потому что я всегда говорю, что театр работает для зрителя. Не для критиков, не для жюри, а для зрителя. Когда этот спектакль вышел, после первого показа, на него невозможно купить билеты. Билеты на него в тысячном зале заканчиваются в течение двух-трех часов. Вот это и есть главная награда театру!»
Со своей стороны, Анатолий Шульев объяснил актерским составом такую популярность его спектакля в столице.
А.ШУЛЬЕВ: «Это заслуга команды артистов. Это те, с кем ты каждый день живешь этим материалом. Если они верят и вкладывают в это свои душевные силы, спектакль получается. При этом у каждого артиста есть своя семья. В этом безумном предприятии они нас поддерживали. Очень важно, когда есть люди, которые, когда ты в отчаянии, а режиссура питается отчаянием, все равно тебе помогают, они верят в тебя, и ты, таким образом, идешь дальше».
М.СИНТИН: «Вахтанговский театр после ухода таких корифеев, как Римас Туминас и Юрий Бутусов, казалось бы, должен был уйти в тень, но этого не произошло, он по-прежнему остается ведущим театром страны, задающим тон для всех остальных. В этом, несомненно, главная заслуга директора театра Кирилла Крока. Он всегда точечно выбирает режиссеров, на постановки которых затем невозможно достать билеты. Хотя в том, что спектакль Анатолия Шульева «Солнца Ландау» стал таким популярным, многое сложилось. Прежде всего прекрасный актерский ансамбль. Роль матери великого физика исполнила несравненная Юлия Рутберг, кроме того, и сама личность Ландау ещё долго будет притягивать внимание всех, кто интересуется наукой и тем временем, в которое жил великий физик, когда совершались великие открытия и человек покорил космос».
Соперниками «Солнца Ландау» в борьбе за «Звезду Театрала» были спектакль Сергея Безрукова «Капитанская дочка» в Губернском театре и «Роман» Александра Лазарева в Театре российской армии.
Для сравнения, в число номинантов на «Золотую Маску» попали десять спектаклей «большой формы», в том числе четыре из Москвы: «Солнце Ландау», «В списках не значился» (Театр Олега Табакова), «Перед рассветом» («Мастерская "12"» Никиты Михалкова) и «Преступление и наказание» (Театр имени Гоголя).
В номинации «Лучший спектакль. Малая форма» победила постановка Андрея Прикотенко «Обломов» в Александринском театре.
Лучший режиссер: от Питера до Москвы
«Звезду Театрала» в номинации лучший режиссер получил Романа Габриа за спектакль «Театральный роман» в Театре Ленсовета в Санкт-Петербурге. При этом сегодня он работает сразу на несколько городов.
Р.ГАБРИА: «Сейчас я работаю в Петербурге, конечно, в Сибири и везде. Так получилось, что и Омск, и Тюмень, и Новосибирск - тоже мои любимые театральные города. Если всё случится, то первое название моей постановки появится и в «Театре Наций» в Москве, но пока это окончательно не утверждено, говорить какой именно спектакль не буду. Скажу лишь, что пытаюсь сейчас ставить книги, которые переосмысливаю с юности, которые очень хочется отрефлексировать, поэтому идей еще много. Сейчас я занимаюсь Борисом Пастернаком и “Доктором Живаго”. Я не хочу раскрывать всех секретов, но постановка касается лишь небольшой части этого романа».
Роман Габриа ранее получил в Санкт-Петербурге две премии «Золотой софит». Его признали лучшим режиссером, а «Театральный роман» - лучшим спектаклем. Другая петербургская премия «Золотое зерно» отметила сразу восемь лучших спектаклей, в числе которых оказалось «Превращение» Романа Габриа. При этом в число номинантов на «Золотую Маску» режиссер и его работы не попали.
М.СИНТИН: «"Театральный роман" Романа Габриа стал настоящим событием для Петербурга. Как и другой его спектакль "Превращение", поставленный в театре "Мастерская", который, в свою очередь, был отмечен премией театральных критиков "Золотое зерно". Сейчас талантливого режиссера стараются заполучить на постановки многие театры, поэтому он и разрывается между Питером, Москвой и Сибирью, а, между тем, ещё так много театров, которые так и не могут найти себе достойного худрука».
Судьбы гениев и рекорд
Лучшим музыкальным спектаклем на «Звезде Театрала» был признан «Вертинский» в постановке Нины Чусовой с Александром Домогаровым в главной роли. Режиссер объяснила, о чем на самом деле ее спектакль.
Н.ЧУСОВА: «Настало время не только развлекательного театра, но и умного, который помогает жить. Сейчас все не так просто. Зрители приходят не только отвлечься от проблем, а их решить. Через биографию великого актера мы пытаемся донести что-то такое до людей. Тема эмиграции, творцов, гениев, которые уехали, и что с ними происходило — тоска по Родине, необходимость вдыхать родной воздух для того, чтобы творить. Идея спектакля пришла как будто случайно, а оказалась очень актуальной, и теперь прекрасные полные залы в разных городах».
М.СИНТИН: «Спектакль «Вертинский» предложил Нине Чусовой поставить исполнитель главной роли Александр Домогаров, который прежде выступал с сольной программой, посвященной творчеству Александра Вертинского. Он первым понял, что судьба артиста, его творчество – это прекрасный материал для будущего спектакля. «Вертинский», конечно, не имел бы такого успеха, если бы, и не гениальная актерская работа самого Домогарова, которого многие уже поспешили списать со счетов».
Нина Чусова в конце ноября была признана лучшим режиссером по версии премии «Музыкальное сердце театра». Ее отметили за работу над спектаклем Свердловского театра музкомедии «Человек, который смеётся».
Прошедший летом в Москве фестиваль «Театральный бульвар» получил «Звезду Театрала» в специальной номинации «Лучший театральный фестиваль». Его руководитель, замглавы столичного департамента культуры Михаил Демиденко.
М.ДЕМИДЕНКО: «Фестиваль “Театральный бульвар” второй год уже проходит в Москве. Идея его провести появилась внезапно и стала сразу частью крупного городского проекта мэра столицы Сергея Собянина «Лето в Москве». В прошлом году, когда мы его проводили первый раз, честно говоря, не знали, чем это всё закончится. Нам казалось, что месяц – это очень долго. Но затем по просьбе зрителей его продлили еще на две недели. И уже, когда в этом году мы на него заходили, понимали, что нужно делать фестиваль уже другого масштаба, с участием регионов. В итоге в этом году у нас было более 30 региональных театров от Калининграда до Южно-Сахалинска и 92 дня. Мы понимали, что заходим на мировой рекорд. Сначала хотелось, чтобы мы это выдержали, а потом уже не хотелось, чтобы это всё заканчивалось. Мы старались. Это премия для всей команды и тех зрителей, которые приходили в любую погоду, а погода была в июне, мягко говоря, не наша».
М.СИНТИН: «"Театральный бульвар" – стал главным театральным событием 2025 года и новой достопримечательностью Москвы. Хорошо, что устроители премии «Звезда Театрала» отметили специальным призом тех, кто придумал этот фестиваль. Они подарили нам возможность смотреть спектакли и представления, когда театральный сезон уже закончился».
***
