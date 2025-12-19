1

Вручение в Москве премии «Звезда театрала» подытожило «премиальный год», предоставив взыскательной публике возможность определить лучших из лучших, сравнив выбор критиков, экспертов и зрителей.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, режиссеры Анатолий Шульев, Роман Габриа и Нина Чусова подвели итоги главной «зрительской» премии страны.

Национальная театральная премия «Золотая маска» в конце ноября обнародовала список номинантов на получение наград по итогам театрального сезона 2024-25. Незадолго до этого в Санкт—Петербурге вручили «Золотые зерна» и «Золотые софиты». Теперь пришло время главной зрительской премии, которой считается «Звезда Театрала». Как сообщил учредитель и президент этой премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков, в этом году был установлен рекорд – в голосовании приняли участие более 187 тысяч человек из России, США и других стран.

Лучшем спектаклем большой формы зрители назвали «Солнце Ландау» в постановке главного режиссера Театра имени Вахтангова Анатолия Шульева. Павел Попов, сыгравший в этом спектакле знаменитого физика, был удостоен награды за лучшую мужскую роль.

Директор Вахтанговского театра, в котором и проходила церемония, Кирилл Крок назвал это «честным выбором».

К.КРОК: «Это очень правильная и честная награда, потому что я всегда говорю, что театр работает для зрителя. Не для критиков, не для жюри, а для зрителя. Когда этот спектакль вышел, после первого показа, на него невозможно купить билеты. Билеты на него в тысячном зале заканчиваются в течение двух-трех часов. Вот это и есть главная награда театру!»

Со своей стороны, Анатолий Шульев объяснил актерским составом такую популярность его спектакля в столице.

А.ШУЛЬЕВ: «Это заслуга команды артистов. Это те, с кем ты каждый день живешь этим материалом. Если они верят и вкладывают в это свои душевные силы, спектакль получается. При этом у каждого артиста есть своя семья. В этом безумном предприятии они нас поддерживали. Очень важно, когда есть люди, которые, когда ты в отчаянии, а режиссура питается отчаянием, все равно тебе помогают, они верят в тебя, и ты, таким образом, идешь дальше».

М.СИНТИН: «Вахтанговский театр после ухода таких корифеев, как Римас Туминас и Юрий Бутусов, казалось бы, должен был уйти в тень, но этого не произошло, он по-прежнему остается ведущим театром страны, задающим тон для всех остальных. В этом, несомненно, главная заслуга директора театра Кирилла Крока. Он всегда точечно выбирает режиссеров, на постановки которых затем невозможно достать билеты. Хотя в том, что спектакль Анатолия Шульева «Солнца Ландау» стал таким популярным, многое сложилось. Прежде всего прекрасный актерский ансамбль. Роль матери великого физика исполнила несравненная Юлия Рутберг, кроме того, и сама личность Ландау ещё долго будет притягивать внимание всех, кто интересуется наукой и тем временем, в которое жил великий физик, когда совершались великие открытия и человек покорил космос».

Соперниками «Солнца Ландау» в борьбе за «Звезду Театрала» были спектакль Сергея Безрукова «Капитанская дочка» в Губернском театре и «Роман» Александра Лазарева в Театре российской армии.

Для сравнения, в число номинантов на «Золотую Маску» попали десять спектаклей «большой формы», в том числе четыре из Москвы: «Солнце Ландау», «В списках не значился» (Театр Олега Табакова), «Перед рассветом» («Мастерская "12"» Никиты Михалкова) и «Преступление и наказание» (Театр имени Гоголя).

В номинации «Лучший спектакль. Малая форма» победила постановка Андрея Прикотенко «Обломов» в Александринском театре.

