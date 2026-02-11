При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек

В поселке Дубовое женщина обратилась за медицинской помощью после детонации беспилотника, у нее выявили баротравму. После осмотра ее отпустили на амбулаторное лечение. В селе Головино мужчина получил баротравму при ударе дрона, самостоятельно обратился в больницу и отказался от госпитализации.

В Белгороде мужчина получил минно-взрывную травму при детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом и был госпитализирован в городскую больницу №2. В селе Волчья Александровка Волоконовского округа 3 мужчин пострадали при атаке дрона на автомобиль, им оказали помощь в районной больнице, лечение они продолжат амбулаторно, передает «Радиоточка НСН».

