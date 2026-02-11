При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек
В Белгородской области при атаках со стороны ВСУ пострадали 7 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В селе Севрюково Белгородского округа при ракетном обстреле ранения получила девочка 4 лет. У нее диагностировано слепое осколочное ранение спины, ребенка направляют в детскую областную клиническую больницу.
В поселке Дубовое женщина обратилась за медицинской помощью после детонации беспилотника, у нее выявили баротравму. После осмотра ее отпустили на амбулаторное лечение. В селе Головино мужчина получил баротравму при ударе дрона, самостоятельно обратился в больницу и отказался от госпитализации.
В Белгороде мужчина получил минно-взрывную травму при детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом и был госпитализирован в городскую больницу №2. В селе Волчья Александровка Волоконовского округа 3 мужчин пострадали при атаке дрона на автомобиль, им оказали помощь в районной больнице, лечение они продолжат амбулаторно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Киев может привлечь иностранные спецслужбы к подготовке выборов
- При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек
- Семьям с двумя детьми вернут 6% дохода за 2025 год
- Экономист допустил снижение ключевой ставки 13 февраля
- Юрист не исключила новых обвиняемых по делу о гибели девяти младенцев
- В России предложили отказаться от письменных экзаменов из-за ИИ
- Губерниев призвал Дегтярева разъяснить слова о спортивном гражданстве
- Психолог объяснила, как распознать расстройства пищевого поведения
- Фильму «Москва слезам не верит» - 46 лет: Как современному кино быть не хуже
- В сериале от Центробанка кабан-кибермошенник выманил деньги у хомяка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru