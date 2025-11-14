Без лица? К чему приведет «размытие» театральных премий
«Золотой софит» назвал лучшим режиссером Петербурга Романа Габриа, однако другие премии идут иным путем, награждая спектакли «пачками».
От «Маски» до «Софита»: Точно в цель
В Санкт-Петербурге вручили театральную премию «Золотой софит». В отличие от премий «Золотая Маска» и «Золотое зерно», где высшую награду получают сразу несколько спектаклей, «Софит» сохранил аутентичность, не стесняясь называть конкретные имена.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и театральный критик из Санкт-Петербурга Владимир Кантор попытались разобраться в тренде на «размытие» премий.
Со своей стороны, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и театральный критик Николай Песочинский препарировали идею о создании театров для молодых режиссеров, которую поддержал сам Никита Михалков.
***
Театральные, да и любые другие премии призваны определять лучших из лучших, давая театрам и режиссерам цели, а зрителям – «наводку» на лучшие работы. Однако времена меняются.
Так, национальная театральная премия «Золотая маска», отказавшись от частных наград режиссерам и актерам, отныне будет награждать сразу несколько лучших спектаклей. По такому же пути пошла созданная недавно в Санкт-Петербурге премия критиков «Золотое зерно».
На этом фоне «Золотой софит» внезапно превратился в белую ворону, которая, не боясь кого-то обидеть, называет вполне конкретные спектакли и фамилии.
Так, лучшим спектаклем большой формы назвали «Театральный роман» (на фото), поставленный в Театре имени Ленсовета Романом Габриа. Его же признали и лучшим режиссером. При этом «софит» вручили и лучшему спектаклю негосударственных театров. Здесь победителем стал поставленный в Камерном театре Малыщицкого спектакль Петра Шерешевского «Три», о котором неоднократно писала «Вешалка Синтина».
Театральный критик из Санкт-Петербурга Владимир Кантор считает, что спектакль по роману Михаила Булгакова «Театральный роман» получил главную награду справедливо.
В.КАНТОР: «Это большая и очень непростая работа, проведенная Романом Габриа и артистами театра имени Ленсовета, очень большой постановочной командой. Габриа - ученик Григория Козлова, а это определенная школа и определенный стиль. У Романа соединяется очень мощное визуальное режиссерское начало с умением точно работать с артистами по школе Станиславского, чем и славится русский театр. Это соединение рождает особый его стиль, особый почерк. Сейчас можно увидеть много спектаклей Габриа в разных городах нашей страны, это всегда экспериментальные постановки. Кому-то они очень нравятся, кто-то, наоборот, возмущается, но это неравнодушный театр. Что касается «Театрального романа», отмечу и блестящий актерский ансамбль. Труппа театра именин Ленсовета - одна из сильнейших в Санкт-Петербурге, потому что там соединяются разные поколения учеников очень хороших педагогов. Старшее поколение - ученики Игоря Владимирова, среднее - ученики Владислава Пази и Юрия Бутусова, и новое поколение учеников Анны Алексахиной. Всё это очень хорошие артисты высокого уровня. Эта постановка получила приз еще и за лучшую мужскую роль. Работа Сергея Мигицко, сыгравшего Станиславского, действительно оказалась очень яркой и глубокой».
М.СИНТИН: «Недавно театральные критики Санкт-Петербурга создали свою премию «Золотое зерно», которой отметили сразу восемь лучших постановок. По этому пути ранее пошла и «Золотая Маска», которую сейчас будут получать сразу несколько лучших спектаклей. При этом попасть в десять лучших постановок в масштабе всей страны, - это одно, а когда это происходит в масштабах одного города, то все, конкурирующие между собой постановки, оказываются в одном списке. «Золотой Софит» же второй год точно бьет в цель, отказавшись от размытости и определенности, и называя действительно лучший спектакль, режиссера и актеров, без всяких оговорок. Роман Габриа – режиссер, чьи работы приковывают сейчас внимание критиков и театралов, на его спектакли, как правило, трудно достать билеты.В целом, творчество Романа Габриа можно охарактеризовать как глубокое, интеллектуальное и в то же время доступное широкому зрителю, ищущему в театре не только развлечение, но и пищу для размышлений. То что именно его назвали лучшим режиссером прошедшего сезона – это опять стопроцентное попадание».
От Богомолова до Михалкова: Вместо улицы – в «инкубатор»
Знаменитый кинорежиссер Никита Михалков в последнее время радует россиян и бурной театральной деятельностью, и это не только развитие его театра «Мастерская "12"». Так, Михалков поддержал идею худрука Театра на Малой Ордынке Эдуарда Боякова по созданию театров для молодых режиссеров.
По словам Михалкова, любая площадка, которая позволяет молодым режиссерам реализовывать свои театральные проекты, будет полезной, в том числе для создания здоровой конкуренции.
Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок считает, что теперь у этой идеи есть будущее, но пока непонятно - за чьи деньги?
К.КРОК: «Подробного мирового опыта нет, но если есть желание власти это сделать и Михалков это озвучивает, то, я думаю, что это вполне реально сделать. Только осталось определить, кто будет определять этих молодых режиссеров, кто будет их приглашать, как будут оценивать их работы? И самый важный вопрос - а кто это будет финансировать?»
Со своей стороны, театральный критик Николай Песочинский указал на примеры уже существующих лабораторий и «инкубаторов».
Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Уже давно существует проблема, что после окончания института, в самое трудное время для молодых режиссеров, у них нет возможности заявить о себе. Да, сейчас есть лаборатории, в которых они показывают какие-то эскизы, из некоторых затем получаются спектакли, но это разрозненная практика, нужно чтобы этих лабораторий было как можно больше. В разных странах есть практика создания при крупных национальных театрах так называемого инкубатора для молодых режиссеров. Там они работают с артистами этого крупного театра над какими-то своими первыми проектами и заявляют о себе. Например, Константин Богомолов устроил такой инкубатор для режиссеров на сцене «Мельников». Насколько мне известно, сейчас такой же проект начинает Андрей Могучий в Большом драматическом театре в Петербурге. Если и Михалков хочет сделать что-то подобное - было бы прекрасно! Но это не должна быть какая-то специфически ориентированная лаборатория, потому что молодой режиссер должен с самого начала находить себя, а не подлаживаться к уставу, который ему предлагают».
М.СИНТИН: «Любая возможность, которая позволит молодым режиссерам проявить себя – это тот шанс, за который необходимо, на мой взгляд, цепляться. Если Михалков откроет такую лабораторию, уверен, что желающих попасть туда будет много. В данном случае даже не важно, какая направленность у создателей этого инкубатора. Каждый на выходе сам решит, к каким формам самовыражения обратиться. Сама возможность проявить себя в творческом и профессиональном плане дорогого стоит».
Вахтанговцы без Симонова
На этой неделе произошло и печальное событие. 8 ноября ушел из жизни ведущий актер Вахтанговского театра, народный артист России Владимир Симонов, которому было всего 68 лет.
Заслуженная артистка России Нонна Гришаева назвала «абсолютным счастьем» работу с Симоновым.
Н.ГРИШАЕВА: «Это было абсолютное счастье быть его партнершей. Его невероятное чувство юмора и чувство самоиронии – это фантастика. Он именно «вахтанговский» знаковый артист, обладал все теми качествами, когда артист может сыграть все. Он мог быть и драматическим, и острохарактерным. Это истинно вахтанговская школа».
М.СИНТИН: «Красивый, высокий человек, который даже достигнув признания, всегда сохранял внутреннее недовольство собой. В его репертуаре сотни разноплановых ролей, но Симонов, будучи мастером перевоплощения, отказывался тиражировать удачные образы, опасаясь самоповтора. Несмотря на успех в кино, театр оставался для него всегда главным. Симонов стал символом Вахтанговской сцены. Для всех, кто любит театр, его уход стал невосполнимой потерей».
***
Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр.
