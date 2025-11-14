1

В Санкт-Петербурге вручили театральную премию «Золотой софит». В отличие от премий «Золотая Маска» и «Золотое зерно», где высшую награду получают сразу несколько спектаклей, «Софит» сохранил аутентичность, не стесняясь называть конкретные имена.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и театральный критик из Санкт-Петербурга Владимир Кантор попытались разобраться в тренде на «размытие» премий.

Со своей стороны, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и театральный критик Николай Песочинский препарировали идею о создании театров для молодых режиссеров, которую поддержал сам Никита Михалков.

Театральные, да и любые другие премии призваны определять лучших из лучших, давая театрам и режиссерам цели, а зрителям – «наводку» на лучшие работы. Однако времена меняются.

Так, национальная театральная премия «Золотая маска», отказавшись от частных наград режиссерам и актерам, отныне будет награждать сразу несколько лучших спектаклей. По такому же пути пошла созданная недавно в Санкт-Петербурге премия критиков «Золотое зерно».

На этом фоне «Золотой софит» внезапно превратился в белую ворону, которая, не боясь кого-то обидеть, называет вполне конкретные спектакли и фамилии.

Так, лучшим спектаклем большой формы назвали «Театральный роман» (на фото), поставленный в Театре имени Ленсовета Романом Габриа. Его же признали и лучшим режиссером. При этом «софит» вручили и лучшему спектаклю негосударственных театров. Здесь победителем стал поставленный в Камерном театре Малыщицкого спектакль Петра Шерешевского «Три», о котором неоднократно писала «Вешалка Синтина».

Театральный критик из Санкт-Петербурга Владимир Кантор считает, что спектакль по роману Михаила Булгакова «Театральный роман» получил главную награду справедливо.

В.КАНТОР: «Это большая и очень непростая работа, проведенная Романом Габриа и артистами театра имени Ленсовета, очень большой постановочной командой. Габриа - ученик Григория Козлова, а это определенная школа и определенный стиль. У Романа соединяется очень мощное визуальное режиссерское начало с умением точно работать с артистами по школе Станиславского, чем и славится русский театр. Это соединение рождает особый его стиль, особый почерк. Сейчас можно увидеть много спектаклей Габриа в разных городах нашей страны, это всегда экспериментальные постановки. Кому-то они очень нравятся, кто-то, наоборот, возмущается, но это неравнодушный театр. Что касается «Театрального романа», отмечу и блестящий актерский ансамбль. Труппа театра именин Ленсовета - одна из сильнейших в Санкт-Петербурге, потому что там соединяются разные поколения учеников очень хороших педагогов. Старшее поколение - ученики Игоря Владимирова, среднее - ученики Владислава Пази и Юрия Бутусова, и новое поколение учеников Анны Алексахиной. Всё это очень хорошие артисты высокого уровня. Эта постановка получила приз еще и за лучшую мужскую роль. Работа Сергея Мигицко, сыгравшего Станиславского, действительно оказалась очень яркой и глубокой».

М.СИНТИН: «Недавно театральные критики Санкт-Петербурга создали свою премию «Золотое зерно», которой отметили сразу восемь лучших постановок. По этому пути ранее пошла и «Золотая Маска», которую сейчас будут получать сразу несколько лучших спектаклей. При этом попасть в десять лучших постановок в масштабе всей страны, - это одно, а когда это происходит в масштабах одного города, то все, конкурирующие между собой постановки, оказываются в одном списке. «Золотой Софит» же второй год точно бьет в цель, отказавшись от размытости и определенности, и называя действительно лучший спектакль, режиссера и актеров, без всяких оговорок. Роман Габриа – режиссер, чьи работы приковывают сейчас внимание критиков и театралов, на его спектакли, как правило, трудно достать билеты.В целом, творчество Романа Габриа можно охарактеризовать как глубокое, интеллектуальное и в то же время доступное широкому зрителю, ищущему в театре не только развлечение, но и пищу для размышлений. То что именно его назвали лучшим режиссером прошедшего сезона – это опять стопроцентное попадание».

