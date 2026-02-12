Крупнейший астероид пролетит мимо Земли 14 февраля
12 февраля 202602:01
Крупнейший за последний год астероид пролетит мимо Земли, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований.
Это произойдет 14 февраля. 162882 имеет размер, близкий к километру. Небесное тело будет находиться на расстоянии в несколько миллионов километров от Земли.
Объект не представляет угрозы, он выделяется только размерами. По словам ученых, вероятность столкновения нулевая.
Ранее в NASA отказались считать 3I/ATLAS инопланетным кораблем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Крупнейший астероид пролетит мимо Земли 14 февраля
15 мая 2023
