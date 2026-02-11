СМИ: Киев может привлечь иностранные спецслужбы к подготовке выборов

Украина в случае проведения выборов намерена обратиться к иностранным разведывательным службам для проверки сотрудников, отвечающих за организацию голосования. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на неназванного представителя украинской разведки.

По данным издания, Киев также рассчитывает на помощь стран, которые приняли украинских беженцев, в организации участков за рубежом. Как отмечает Times, власти Украины хотят таким образом снизить риски возможного вмешательства в избирательный процесс.

Песков: Рассуждать о якобы намерениях Зеленского провести выборы пока рано

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, однако выборы в 2024 году были отменены в связи с действием военного положения и мобилизации, передает «Радиоточка НСН».

