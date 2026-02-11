СМИ: Киев может привлечь иностранные спецслужбы к подготовке выборов
Украина в случае проведения выборов намерена обратиться к иностранным разведывательным службам для проверки сотрудников, отвечающих за организацию голосования. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на неназванного представителя украинской разведки.
По данным издания, Киев также рассчитывает на помощь стран, которые приняли украинских беженцев, в организации участков за рубежом. Как отмечает Times, власти Украины хотят таким образом снизить риски возможного вмешательства в избирательный процесс.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, однако выборы в 2024 году были отменены в связи с действием военного положения и мобилизации, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Киев может привлечь иностранные спецслужбы к подготовке выборов
- При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек
- Семьям с двумя детьми вернут 6% дохода за 2025 год
- Экономист допустил снижение ключевой ставки 13 февраля
- Юрист не исключила новых обвиняемых по делу о гибели девяти младенцев
- В России предложили отказаться от письменных экзаменов из-за ИИ
- Губерниев призвал Дегтярева разъяснить слова о спортивном гражданстве
- Психолог объяснила, как распознать расстройства пищевого поведения
- Фильму «Москва слезам не верит» - 46 лет: Как современному кино быть не хуже
- В сериале от Центробанка кабан-кибермошенник выманил деньги у хомяка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru