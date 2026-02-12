США допустили снятие санкций с российской нефти

Вашингтон допускает возможное снятие санкций с российской нефти в случае конфликта вокруг Украины, заявил Fox News министр финансов США Скотт Бессент.

Лавров: Всем запрещают покупать российскую нефть

Кроме того, по его словам, что после урегулирования цены на сырье могут быть снижены. Другие подробности глава ведомства не привел.

Ранее Вашингтон запретил Москве участвовать в сделках с нефтью Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

