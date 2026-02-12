США допустили снятие санкций с российской нефти
12 февраля 202600:02
Вашингтон допускает возможное снятие санкций с российской нефти в случае конфликта вокруг Украины, заявил Fox News министр финансов США Скотт Бессент.
Кроме того, по его словам, что после урегулирования цены на сырье могут быть снижены. Другие подробности глава ведомства не привел.
Ранее Вашингтон запретил Москве участвовать в сделках с нефтью Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Литвы призвал воздержаться от царапания дверей Кремля
- Госдума отклонила запрос с призывом объяснить причины замедления Telegram
- ЦБ РФ назвал способы вернуть деньги при мошеннических переводах
- В России могут частично погасить ипотеку для семей с четырьмя детьми
- США допустили снятие санкций с российской нефти
- СМИ: Киев может привлечь иностранные спецслужбы к подготовке выборов
- При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек
- Семьям с двумя детьми вернут 6% дохода за 2025 год
- Экономист допустил снижение ключевой ставки 13 февраля
- Юрист не исключила новых обвиняемых по делу о гибели девяти младенцев
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru