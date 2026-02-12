В России могут частично погасить ипотеку для семей с четырьмя детьми

Прежде всего, речь идет о семьях с детьми до семи лет. Кроме того, глава государства поручил рассмотреть варианты по предоставлению семьям дополнительных мер поддержки с помощью полного или частичного погашения по ипотечному кредиту в размере не более 450 тыс. рублей за счет государства. Речь идет о случаях, если у семьи родиться четвертый и последующий ребенок.

Кроме того, российский лидер поручил кабмину РФ подготовить предложения по развитию льготной аренды жилья для семей с детьми, которые не имеют своей жилплощади.

Ранее стало известно, что ставку по семейной ипотеке могут увязать с числом детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

