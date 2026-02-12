В России могут частично погасить ипотеку для семей с четырьмя детьми
Российский президент Владимир Путин поручил подготовить государственные программы по улучшению жилищных условий для семей, сообщают «Известия».
Прежде всего, речь идет о семьях с детьми до семи лет. Кроме того, глава государства поручил рассмотреть варианты по предоставлению семьям дополнительных мер поддержки с помощью полного или частичного погашения по ипотечному кредиту в размере не более 450 тыс. рублей за счет государства. Речь идет о случаях, если у семьи родиться четвертый и последующий ребенок.
Кроме того, российский лидер поручил кабмину РФ подготовить предложения по развитию льготной аренды жилья для семей с детьми, которые не имеют своей жилплощади.
Ранее стало известно, что ставку по семейной ипотеке могут увязать с числом детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума отклонила запрос с призывом объяснить причины замедления Telegram
- ЦБ РФ назвал способы вернуть деньги при мошеннических переводах
- В России могут частично погасить ипотеку для семей с четырьмя детьми
- США допустили снятие санкций с российской нефти
- СМИ: Киев может привлечь иностранные спецслужбы к подготовке выборов
- При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек
- Семьям с двумя детьми вернут 6% дохода за 2025 год
- Экономист допустил снижение ключевой ставки 13 февраля
- Юрист не исключила новых обвиняемых по делу о гибели девяти младенцев
- В России предложили отказаться от письменных экзаменов из-за ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru