В России могут частично погасить ипотеку для семей с четырьмя детьми

Российский президент Владимир Путин поручил подготовить государственные программы по улучшению жилищных условий для семей, сообщают «Известия».

Россиянам указали на риск в новых правилах семейной ипотеки

Прежде всего, речь идет о семьях с детьми до семи лет. Кроме того, глава государства поручил рассмотреть варианты по предоставлению семьям дополнительных мер поддержки с помощью полного или частичного погашения по ипотечному кредиту в размере не более 450 тыс. рублей за счет государства. Речь идет о случаях, если у семьи родиться четвертый и последующий ребенок.

Кроме того, российский лидер поручил кабмину РФ подготовить предложения по развитию льготной аренды жилья для семей с детьми, которые не имеют своей жилплощади.

Ранее стало известно, что ставку по семейной ипотеке могут увязать с числом детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинИпотекаДетиСемья

