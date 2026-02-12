Захарова: Зеленский глумится над украинцами, говоря о невозможности выборов

Она считает это издевательством над украинским народом. Дипломат сыронизировала, указав, что президентские выборы состоятся «1 апреля без указания года».

До этого Зеленский опроверг информацию о намерении объявить дату президентских выборов и референдума 24 февраля. Он отметил, что выборы состоятся только при наличии всех гарантий безопасности.

Ранее стало известно, что Украина в случае проведения выборов намерена обратиться к иностранным разведывательным службам для проверки сотрудников, отвечающих за организацию голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

