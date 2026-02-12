Захарова: Зеленский глумится над украинцами, говоря о невозможности выборов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала в Telegram на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о невозможности объявления выборов.

Песков: Рассуждать о якобы намерениях Зеленского провести выборы пока рано

Она считает это издевательством над украинским народом. Дипломат сыронизировала, указав, что президентские выборы состоятся «1 апреля без указания года».

До этого Зеленский опроверг информацию о намерении объявить дату президентских выборов и референдума 24 февраля. Он отметил, что выборы состоятся только при наличии всех гарантий безопасности.

Ранее стало известно, что Украина в случае проведения выборов намерена обратиться к иностранным разведывательным службам для проверки сотрудников, отвечающих за организацию голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: МИД России
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийМИД РФМария Захарова

