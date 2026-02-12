Госдума отклонила запрос с призывом объяснить причины замедления Telegram

Госдума отклонила протокольное поручение депутатов КПРФ и «Справедливой России» о Telegram, сообщает «Газета.ру».

Песков прокомментировал замедление Telegram

Депутаты хотели запросить у Минцифры данные о блокировке мессенджера и перспективах его работы в России. За документ проголосовали 77 депутатов, против — 102.

В пояснительной записке было сказано, что Telegram активно используется гражданами для общения, работы и в зоне спецоперации, и просили Минцифры разъяснить причины и правовые основания замедления мессенджера.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил о попытках вытеснения Telegram в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

