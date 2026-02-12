Госдума отклонила запрос с призывом объяснить причины замедления Telegram
Госдума отклонила протокольное поручение депутатов КПРФ и «Справедливой России» о Telegram, сообщает «Газета.ру».
Депутаты хотели запросить у Минцифры данные о блокировке мессенджера и перспективах его работы в России. За документ проголосовали 77 депутатов, против — 102.
В пояснительной записке было сказано, что Telegram активно используется гражданами для общения, работы и в зоне спецоперации, и просили Минцифры разъяснить причины и правовые основания замедления мессенджера.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил о попытках вытеснения Telegram в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума отклонила запрос с призывом объяснить причины замедления Telegram
- ЦБ РФ назвал способы вернуть деньги при мошеннических переводах
- В России могут частично погасить ипотеку для семей с четырьмя детьми
- США допустили снятие санкций с российской нефти
- СМИ: Киев может привлечь иностранные спецслужбы к подготовке выборов
- При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек
- Семьям с двумя детьми вернут 6% дохода за 2025 год
- Экономист допустил снижение ключевой ставки 13 февраля
- Юрист не исключила новых обвиняемых по делу о гибели девяти младенцев
- В России предложили отказаться от письменных экзаменов из-за ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru