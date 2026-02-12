ЦБ РФ назвал способы вернуть деньги при мошеннических переводах
Центральный Банк России разъяснил механизм добровольного возврата похищенных средств и отказа от мошеннического перевода, сообщают «Известия».
Главным условием процедуры является наличие специального идентификатора — номер запроса по операции без добровольного согласия клиента, который должен указать инициатор возврата в своем заявлении. Данный идентификатор присваивается россиянам после обращения в ЦБ с просьбой удалить мошеннические реквизиты из специальной базы данных.
Банкам, получившим такое заявление, рекомендовано возместить сумму ошибочной транзакции на счет плательщика. Далее финансовая организация, проводившая перевод, обязана зачислить средства пострадавшему и уведомить об этом регулятор.
В ЦБ подчеркнули, что факт исполнения данной рекомендации будет учитываться при исключении гражданина из базы мошеннических операций, а также пообещали проконтролировать соблюдение предписания всеми участниками рынка.
Ранее Госдума одобрила в первом чтении новые меры по защите россиян от мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума отклонила запрос с призывом объяснить причины замедления Telegram
- ЦБ РФ назвал способы вернуть деньги при мошеннических переводах
- В России могут частично погасить ипотеку для семей с четырьмя детьми
- США допустили снятие санкций с российской нефти
- СМИ: Киев может привлечь иностранные спецслужбы к подготовке выборов
- При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек
- Семьям с двумя детьми вернут 6% дохода за 2025 год
- Экономист допустил снижение ключевой ставки 13 февраля
- Юрист не исключила новых обвиняемых по делу о гибели девяти младенцев
- В России предложили отказаться от письменных экзаменов из-за ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru