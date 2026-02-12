ЦБ РФ назвал способы вернуть деньги при мошеннических переводах

Главным условием процедуры является наличие специального идентификатора — номер запроса по операции без добровольного согласия клиента, который должен указать инициатор возврата в своем заявлении. Данный идентификатор присваивается россиянам после обращения в ЦБ с просьбой удалить мошеннические реквизиты из специальной базы данных.

Банкам, получившим такое заявление, рекомендовано возместить сумму ошибочной транзакции на счет плательщика. Далее финансовая организация, проводившая перевод, обязана зачислить средства пострадавшему и уведомить об этом регулятор.

В ЦБ подчеркнули, что факт исполнения данной рекомендации будет учитываться при исключении гражданина из базы мошеннических операций, а также пообещали проконтролировать соблюдение предписания всеми участниками рынка.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении новые меры по защите россиян от мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

