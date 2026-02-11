Семьям с двумя детьми вернут 6% дохода за 2025 год

Небогатые семьи с двумя и более детьми смогут вернуть 6% от дохода за 2025 год — это почти половина уплаченного НДФЛ. Об условиях получения налогового кешбэка aif.ru рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Право на возврат имеют граждане России, воспитывающие двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. При расчете состава семьи не учитываются проходящие срочную службу, находящиеся на полном государственном обеспечении и лишенные родительских прав.