Семьям с двумя детьми вернут 6% дохода за 2025 год

Небогатые семьи с двумя и более детьми смогут вернуть 6% от дохода за 2025 год — это почти половина уплаченного НДФЛ. Об условиях получения налогового кешбэка aif.ru рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Право на возврат имеют граждане России, воспитывающие двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. При расчете состава семьи не учитываются проходящие срочную службу, находящиеся на полном государственном обеспечении и лишенные родительских прав.

В Госдуме объяснили, как не ошибиться при получении налогового вычета за жилье

Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября 2026 года. Этот срок является обязательным.

Оформить выплату можно через портал госуслуг, в МФЦ или в Соцфонде России. По словам Панеша, необходимые сведения будут запрошены автоматически через систему межведомственного взаимодействия, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогиСемья

