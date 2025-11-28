«Пять из десяти»: «Золотая маска» поправила прицел на Москву
Кирилл Крок объяснил, как отбирались лучшие спектакли, Григорий Заславский назвал конкурентом Москвы Санкт-Петербург, однако Владимира Кантора не вдохновил театральный сезон в «культурной столице».
Лучшие из лучших: «Человек и коллективные правила»
Национальная театральная премия «Золотая маска» переживает период реформ и находится в центре повышенного внимания требовательной публики. Объявление номинантов на «Маску» по итогам сезона 2024-25 породило сразу несколько дискуссий.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, ректора ГИТИСа Григорий Заславский и театральный критик Владимир Кантор оценили точность попадания жюри премии в «лучшие спектакли», эффективность реформ и конкурентоспособность региональных театров.
***
После того, как театральное сообщество «переварило» отказ «Золотой маски» от частных номинаций актерам и режиссерам, нововведения дошли и до спектаклей. Теперь главной премией страны будут награждать не одну, а сразу пять лучших постановок.
На днях были объявлены спектакли-номинанты. В самой престижной категории «Драматический спектакль. Большая форма» на премию претендуют десять спектаклей, а том числе четыре из Москвы и один из Санкт-Петербурга. В их число вошли постановки Театра Олега Табакова (спектакль «В списках не значился», «Мастерской "12"» Никиты Михалкова («Перед рассветом»), Театра имени Гоголя («Преступление и наказание») и Вахтанговского театра («Солнце Ландау»). При этом «Курьер» Владимира Панкова, прогремевший в прошлом сезоне в Москве, попал в число номинантов в категории «малая форма».
Вице-президент «Золотой Маски» и директор Театра Вахтангова Кирилл Крок объяснил, сколько спектаклей получат премию, и как их выбирали.
К.КРОК: «В каждом самостоятельном конкурсе будет пять победителей - пять лучших спектаклей сезона в большой форме и в малой. Сначала спектакль отбирает экспертный совет, потом – жюри, члены которого голосуют тайным голосованием. Мы им дали анкету, там десять спектаклей. У председателя жюри два голоса, у всех остальных по одному. Первые пять спектаклей, которые набирают большинство голосов, становятся победителями».
М.СИНТИН: «Премия «Золотая Маска», находясь в периоде очередного реформирования, представит совершенно новый формат определения лауреатов. Теперь нет не только лучших актеров и режиссеров, но и нет уже и лучшего спектакля, который бы послужил образцом современной драматической постановки, неким ориентиром для всех. С одной стороны, премией теперь можно отметить сразу несколько хороших спектаклей, с другой - может возникнуть ситуация, когда в число номинантов будут включать спектакли с целью не обидеть или не забыть тот или иной уважаемый театр».
Сложно объять необъятное, да и выбор лучших – дело субъективное. Например, рейтинг ректора ГИТИСа Григория Заславского отличается от выбора «Золотой Маски». Вместе с тем он рад реформам главной театральной премии страны.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Я считаю, что в прошлом сезоне лучшими в Москве были спектакль Константина Богомолова "Смерть Тузенбаха", "Курьер" Владимира Панкова и "Петербург-Петроград-Ленинград" Ивана Поповски. Это мой выбор, но я человек, который высказывает свое мнение, а есть еще правила коллективного решения, которые всегда все корректируют. Сама идея, что есть лучшие спектакли, но нет смысла искать лучших актеров и лучшего режиссера - это хорошая возможность попробовать "и так тоже". Дай Бог, чтобы сейчас получилось. В прошлом году "Маска" мне показалась несколько неточной по выбору, но я вижу, что все, кто сейчас обсуждает реформу "Маски", искренне заинтересованы в том, чтобы она становилась лучше».
Москва против регионов: «Не только Питер»
В 2025 году церемония вручения «Золотой маски» прошла в Казани. При этом в числе претендентов на победу в категории «большая форма» был лишь один столичный спектакль, а премию получила постановка Владимирского областного драмтеатра «Черные доски».
Такой выбор удивил многих экспертов. На этот раз в десятке номинантов на «Золотую маску» в самой престижной категории помимо московской четверки оказались один спектакль из Санкт-Петербурга («Залетные» театра «Мастерская»), а также постановки театров из Тюмени, Уфы, Ярославля и Севастополя и даже из местечка Березники в Пермском крае.
Ректора ГИТИСа Григорий Заславский считает, что спектакли из регионов, а особенно из Санкт-Петербурга вполне конкурентоспособны с московскими.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «В Москве далеко не все театры можно назвать лучшими. Я вот, например, только что ушел из одного театра в антракте. В России много очень хороших, замечательных театров, немало лучших театров находится в Петербурге, не говоря о том, что в Петербурге работает сегодня единственный всемирно известный русский режиссер Лев Додин. Второй всемирно известный русский режиссер Анатолий Васильев в таком режиме не работает постоянно. В России есть выдающиеся режиссеры, которых прежняя «Маска» вообще никогда не замечала. Правда, к сожалению, как я вижу, и нынешняя тоже пока не замечает... Что касается спектакля "Залетные", Гриша Козлов - это выдающийся режиссер, конечно, это справедливо. Это достойный спектакль, но многие достойные, к сожалению, в число номинантов не попали».
Театральный критик из Санкт-Петербурга Владимир Кантор считает, что прошлый театральный сезон в северной столице был не самым сильным. При этом отметил спектакль «Обломов», номинированный на «Маску» в «малой» категории.
В.КАНТОР: «В целом прошлый сезон в петербургских театрах был не самым сильным. Спектакль «Обломов», поставленный в Александринском театре Андреем Прикотенко, представлен в категории «малая форма». Это действительно серьезная работа, спектакль получил и несколько номинаций петербургской театральной премии «Золотой софит». Спектакль же «Залетные» театра «Мастерская», на мой взгляд, нельзя назвать лучшей постановкой Петербурга прошлого сезона. Но искусство — это не спорт, здесь нет четких критериев. У меня могут быть одни предпочтения, у экспертов – другие. Коллегиальное решение всегда предполагает некий усредненный выбор. Я порадовался за спектакль «Бег» Тюменского драматического театра, поскольку это действительно интересная, сложная работа: и то, что театр взялся за эту тему, и то, как они ее реализовали, и то, что привлекли ведущих режиссера и художника».
М.СИНТИН: «Напомню, что главную театральную награду Санкт-Петербурга «Золотой Софит» получил спектакль Романа Габриа «Театральный роман», поставленный в театре «Ленсовета», который «Золотая Маска» не сочла достойным номинации. Определяя сразу пять лучших спектаклей по итогам сезона, высока вероятность и того, что постановки региональных театров станут подтягивать и ставить в один ряд с лучшими спектаклями ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. И будет складываться впечатление, что театрам из регионов «Золотую Маску» дали авансом или из-за желания поддержать. Надеюсь, что в процессе донастройки «Золотая Маска» сможет научиться обходить подобные моменты».
***
Идите в театр!
