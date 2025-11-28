1

Национальная театральная премия «Золотая маска» переживает период реформ и находится в центре повышенного внимания требовательной публики. Объявление номинантов на «Маску» по итогам сезона 2024-25 породило сразу несколько дискуссий.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, ректора ГИТИСа Григорий Заславский и театральный критик Владимир Кантор оценили точность попадания жюри премии в «лучшие спектакли», эффективность реформ и конкурентоспособность региональных театров.

***

После того, как театральное сообщество «переварило» отказ «Золотой маски» от частных номинаций актерам и режиссерам, нововведения дошли и до спектаклей. Теперь главной премией страны будут награждать не одну, а сразу пять лучших постановок.

На днях были объявлены спектакли-номинанты. В самой престижной категории «Драматический спектакль. Большая форма» на премию претендуют десять спектаклей, а том числе четыре из Москвы и один из Санкт-Петербурга. В их число вошли постановки Театра Олега Табакова (спектакль «В списках не значился», «Мастерской "12"» Никиты Михалкова («Перед рассветом»), Театра имени Гоголя («Преступление и наказание») и Вахтанговского театра («Солнце Ландау»). При этом «Курьер» Владимира Панкова, прогремевший в прошлом сезоне в Москве, попал в число номинантов в категории «малая форма».

Вице-президент «Золотой Маски» и директор Театра Вахтангова Кирилл Крок объяснил, сколько спектаклей получат премию, и как их выбирали.

К.КРОК: «В каждом самостоятельном конкурсе будет пять победителей - пять лучших спектаклей сезона в большой форме и в малой. Сначала спектакль отбирает экспертный совет, потом – жюри, члены которого голосуют тайным голосованием. Мы им дали анкету, там десять спектаклей. У председателя жюри два голоса, у всех остальных по одному. Первые пять спектаклей, которые набирают большинство голосов, становятся победителями».

М.СИНТИН: «Премия «Золотая Маска», находясь в периоде очередного реформирования, представит совершенно новый формат определения лауреатов. Теперь нет не только лучших актеров и режиссеров, но и нет уже и лучшего спектакля, который бы послужил образцом современной драматической постановки, неким ориентиром для всех. С одной стороны, премией теперь можно отметить сразу несколько хороших спектаклей, с другой - может возникнуть ситуация, когда в число номинантов будут включать спектакли с целью не обидеть или не забыть тот или иной уважаемый театр».

Сложно объять необъятное, да и выбор лучших – дело субъективное. Например, рейтинг ректора ГИТИСа Григория Заславского отличается от выбора «Золотой Маски». Вместе с тем он рад реформам главной театральной премии страны.

Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Я считаю, что в прошлом сезоне лучшими в Москве были спектакль Константина Богомолова "Смерть Тузенбаха", "Курьер" Владимира Панкова и "Петербург-Петроград-Ленинград" Ивана Поповски. Это мой выбор, но я человек, который высказывает свое мнение, а есть еще правила коллективного решения, которые всегда все корректируют. Сама идея, что есть лучшие спектакли, но нет смысла искать лучших актеров и лучшего режиссера - это хорошая возможность попробовать "и так тоже". Дай Бог, чтобы сейчас получилось. В прошлом году "Маска" мне показалась несколько неточной по выбору, но я вижу, что все, кто сейчас обсуждает реформу "Маски", искренне заинтересованы в том, чтобы она становилась лучше».

