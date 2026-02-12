Президент Литвы призвал воздержаться от царапания дверей Кремля
Политикам в Европе необходимо перестать высказываться о намерении идти и «царапаться о двери» Кремля, сообщает LRT.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Глава государства указал, что видит возможность действовать сообща. По словам политика, заявления глав стран Европейского союза о переговорах с руководством РФ не добавляют солидности всему континенту.
Науседа отметил, что еще несколько месяцев назад речь шла об ответственности Москвы и о 20-м пакете санкций.
Ранее стало известно, что между Россией и Германией есть технические контакты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
