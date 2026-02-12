Президент Литвы призвал воздержаться от царапания дверей Кремля

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Глава государства указал, что видит возможность действовать сообща. По словам политика, заявления глав стран Европейского союза о переговорах с руководством РФ не добавляют солидности всему континенту.

Науседа отметил, что еще несколько месяцев назад речь шла об ответственности Москвы и о 20-м пакете санкций.

Ранее стало известно, что между Россией и Германией есть технические контакты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

