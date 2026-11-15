Садальский: Варшавер покинет пост президента «Ленкома»

«В понедельник Марк Варшавер лишится самого главного президентского кресла в своей жизни — он больше не президент "Ленкома"», - написал Садальский.

По словам Садальского, сейчас Варшавер находится под подпиской о невыезде. По версии актера, такое ограничение в рамках уголовного процесса не позволит Варшаверу уехать в Объединенные Арабские Эмираты, где тот, как заявил Садальский, владеет элитной недвижимостью.

Как утверждает Садальский, на данный момент Варшавер проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого, а в дальнейшем может получить статус обвиняемого. Подробности уголовного дела и причины отставки пока официально не раскрываются.

Марк Варшавер занял пост президента «Ленкома» лишь в январе 2025 года, а до этого почти 40 лет — с 1986-го — был бессменным директором театра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».