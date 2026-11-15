Садальский: Варшавер покинет пост президента «Ленкома»
Марк Варшавер в понедельник уйдет с поста президента «Ленкома». Об этом сообщил актер Станислав Садальский в своих соцсетях.
«В понедельник Марк Варшавер лишится самого главного президентского кресла в своей жизни — он больше не президент "Ленкома"», - написал Садальский.
По словам Садальского, сейчас Варшавер находится под подпиской о невыезде. По версии актера, такое ограничение в рамках уголовного процесса не позволит Варшаверу уехать в Объединенные Арабские Эмираты, где тот, как заявил Садальский, владеет элитной недвижимостью.
Как утверждает Садальский, на данный момент Варшавер проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого, а в дальнейшем может получить статус обвиняемого. Подробности уголовного дела и причины отставки пока официально не раскрываются.
Марк Варшавер занял пост президента «Ленкома» лишь в январе 2025 года, а до этого почти 40 лет — с 1986-го — был бессменным директором театра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Садальский: Варшавер покинет пост президента «Ленкома»
- Фельдшер погибла при столкновении скорой помощи и грузовика в Ростовской области
- Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на промзону в Татарстане
- Бывшая невеста Лепса вышла замуж за азербайджанского бизнесмена
- Лерчек проведет месяц на лечении в Китае
- Беспилотным такси в России могут разрешить отказывать пассажирам в поездках
- Рособрнадзор отказался от изменений в ЕГЭ-2027 по математике и информатике
- В Роспотребнадзоре назвали самый надежный способ защиты от пневмонии
- Призывники в Москве смогут служить в войсках беспилотных систем
- ИКИ РАН: У Земли пока нет средств защиты от крупных астероидов