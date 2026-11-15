Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на промзону в Татарстане

По словам мэра, после осмотра поврежденных объектов промзоны стало известно о шестерых пострадавших. Пятерым из них была оказана необходимая медицинская помощь на месте, а один раненый, оказавшийся сотрудником Росгвардии, был госпитализирован. Беляев также подчеркнул, что благодаря своевременной эвакуации персонала удалось избежать человеческих жертв.

Кроме того, мэр сообщил, что на оперативном совещании поставил перед аварийными службами задачу в кратчайшие сроки ликвидировать последствия атаки. Из-за повреждений в ряде объектов возникли локальные перебои с подачей тепла и горячей воды, которые сейчас устраняются.

Ранее при атаке БПЛА ВСУ на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».