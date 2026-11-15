Фельдшер погибла при столкновении скорой помощи и грузовика в Ростовской области

По данным ГАИ, авария произошла напротив дома №68 по улице Транспортной. Водитель скорой двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, но не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП фельдшер скорой помощи 1961 года рождения, находившаяся в салоне машины, скончалась. Водители обоих транспортных средств с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Ранее семь человек погибли в ДТП в Марий Эл, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».