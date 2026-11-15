Фельдшер погибла при столкновении скорой помощи и грузовика в Ростовской области

Один человек погиб и двое получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой медицинской помощи с грузовиком в поселке Целина Целинского района Ростовской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в своем «Максе».

В Пермском крае микроавтобус с чиновниками попал в ДТП с фурой

По данным ГАИ, авария произошла напротив дома №68 по улице Транспортной. Водитель скорой двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, но не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП фельдшер скорой помощи 1961 года рождения, находившаяся в салоне машины, скончалась. Водители обоих транспортных средств с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Ранее семь человек погибли в ДТП в Марий Эл, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПСкорая ПомощьРостовская ОбластьРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры