Фельдшер погибла при столкновении скорой помощи и грузовика в Ростовской области
Один человек погиб и двое получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой медицинской помощи с грузовиком в поселке Целина Целинского района Ростовской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в своем «Максе».
По данным ГАИ, авария произошла напротив дома №68 по улице Транспортной. Водитель скорой двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, но не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с грузовым автомобилем.
В результате ДТП фельдшер скорой помощи 1961 года рождения, находившаяся в салоне машины, скончалась. Водители обоих транспортных средств с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Ранее семь человек погибли в ДТП в Марий Эл, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Актриса Васильева получила травму из-за рухнувшего на нее металлического забора
- Садальский: Варшавер покинет пост президента «Ленкома»
- Фельдшер погибла при столкновении скорой помощи и грузовика в Ростовской области
- Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на промзону в Татарстане
- Бывшая невеста Лепса вышла замуж за азербайджанского бизнесмена
- Лерчек проведет месяц на лечении в Китае
- Беспилотным такси в России могут разрешить отказывать пассажирам в поездках
- Рособрнадзор отказался от изменений в ЕГЭ-2027 по математике и информатике
- В Роспотребнадзоре назвали самый надежный способ защиты от пневмонии
- Призывники в Москве смогут служить в войсках беспилотных систем