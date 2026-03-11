Любой спектакль дает опыт соприкосновения с искусством, при этом никто не будет покрывать расходы театров на возвращение денег за билеты недовольным зрителям, заявил в интервью НСН директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов ранее предложил возвращать деньги за билеты зрителям, ушедшим с непонравившихся спектаклей. По его мнению, это позволит зрителям таким образом «регулировать качество» современных театральных постановок и фильмов. Крок не согласился с мнением Певцова.