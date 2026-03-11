«Тётя Мотя»: Крок поспорил с Певцовым о возвращении денег недовольным зрителям
Государство не покрывает даже 50% расходов театров, которым никто не вернёт деньги за спектакли, не понравившиеся тёте Моте или дяде Пете, сказал в эфире НСН Кирилл Крок.
Любой спектакль дает опыт соприкосновения с искусством, при этом никто не будет покрывать расходы театров на возвращение денег за билеты недовольным зрителям, заявил в интервью НСН директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов ранее предложил возвращать деньги за билеты зрителям, ушедшим с непонравившихся спектаклей. По его мнению, это позволит зрителям таким образом «регулировать качество» современных театральных постановок и фильмов. Крок не согласился с мнением Певцова.
«Мне кажется, в этом здравого смысла нет. Давайте тогда мы придем к тому, что если я пришел в ресторан и все съел, но мне не понравилось, я не буду платить. Тут можно привести много аналогий. Театр – это всегда очень личностное восприятие. Мы можем сидеть с вами в одном ряду в зрительном зале, но кому-то это очень нравится, а кому-то категорически нет. Не стоит делать из этого аттракцион. Все люди, которые часто ходят в театр, имеют определенный уровень насмотренности. Они прекрасно понимают, что идут в такой-то театр, на такого-то артиста или режиссера и предполагают, что увидят. Лично для меня как для зрителя, даже если мне спектакль не понравился, это все равно определенный опыт насмотренности и соприкосновения с искусством, которое мне непонятно. При этом, может быть, я никогда больше не пойду на этого режиссера или в этот театр», - сказал он.
Крок также объяснил, как видит предложение Певцова с директорской точки зрения.
«Когда театр выставляет определенную стоимость билетов, то рассчитывает себестоимость одного показа. Если говорить с директорской точки зрения, театр рассчитал свои затраты на показ каждого спектакля и вложил их в стоимость каждого билета. Театр находится на частичном бюджетном финансировании. Государство не покрывает даже 50% расходов на жизнедеятельность театрального организма. Учредитель говорит, что все остальное вы должны зарабатывать сами. У нас есть государственное задание о количестве зрителей, спектаклей, о количестве заработанных денег за год, и оно каждый год повышается. Если принять эту законодательную норму, кто будет покрывать театру эти расходы, потому что какой-то тёте Моте или дяде Пете сегодня не понравилось?» - подчеркнул собеседник НСН.
Со своей стороны, художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков в контексте предложения Певцова заявил ТАСС, что зрителям не нужно возвращать деньги за непонравившиеся спектакли, отмечает «Радиоточка НСН».
