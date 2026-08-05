«Лучшего кандидата нет!» Что будет с ГИТИСом после отставки Заславского
В ГИТИСе начинается реконструкция, а кадровые перемены странным образом совпали со строительством, заявила в эфире НСН Ольга Галахова...
В ГИТИСе не рассматривали каких-либо кандидатов на пост ректора, кроме Григория Заславского, заявила в интервью НСН театральный критик Ольга Галахова.
Накануне Григорий Заславский, занимавший пост ректора ГИТИСа с 2016 года, подал в отставку по собственному желанию. Выборы нового ректора вуза должны были пройти 15 сентября, но сейчас перенесены на неопределенный срок. Эксперт НСН Ольга Галахова рассказала о странностях этой отставки, и, заодно поразмышляла, сможет ли стать преемником Заславского режиссер Константин Богомолов, являющийся выпускником ГИТИСа.
«Станет ли Богомолов новым ректором? Я ничему не удивлюсь. При этом я считаю, что лучшего кандидата, чем Заславский нет. В конце учебного года состоялся ученый совет, на котором единогласно был рекомендован Григорий Заславский, второй кандидатуры не было. На этот ученый совет пришли выдающиеся люди, нашли время, и все единогласно выбрали этого ректора. В конце учебного года Григорий Анатольевич планировал продолжить работу», - отметила она.
Галахова допустила, что отставка Заславского может быть связана с грядущим ремонтом, отвергнув обвинения в адрес теперь уже экс-ректора.
«У нас начинается строительство, реконструкция ГИТИСа. Это колоссальная встряска для всего института, потому что мы должны переехать с нашего Кисловского переулка. Почему-то кадровые изменения довольно часто совпадают со строительством. Для кого-то уход Заславского станет трагедией, для кого-то - нет. Руководитель не может всем угодить, да и не должен, у него есть и сторонники, и противники. Посмотрите, сколько изменений у нас произошло. Андрея Могучего убрали с должности художественного руководителя (БДТ имени Товстоногова в 2023 году – прим. НСН), но он продолжает работать и революции никакой не случилась. Можно продолжить примеры. Институт продолжает работать, но то количество помоев, которое вылили… Это все клевета, но стоит ее запустить и она обрастает гомерическими масштабами», - заключила собеседница НСН.
Касаясь назначения и.о.ректора ГИТИСа главного бухгалтера института Ольги Ермаковой, Галахова пояснила, что «кому-то надо подписывать документы».
Сам Григорий Заславский заявил НСН, что пока не готов комментировать ситуацию со своей отставкой.
В январе 2026 года худрука двух московских театров, режиссера Константина Богомолова назначили и.о.ректора Школы-студии МХАТ. После этого разразился большой скандал, инициированный противниками назначения Богомолова, в начале февраля он подал в отставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». После этого Заславский сообщил НСН, что Богомолов преподает в ГИТИСе два года, назвав его одним из лучших и самых талантливых российских режиссеров.
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