Сам Григорий Заславский заявил НСН, что пока не готов комментировать ситуацию со своей отставкой.

В январе 2026 года худрука двух московских театров, режиссера Константина Богомолова назначили и.о.ректора Школы-студии МХАТ. После этого разразился большой скандал, инициированный противниками назначения Богомолова, в начале февраля он подал в отставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». После этого Заславский сообщил НСН, что Богомолов преподает в ГИТИСе два года, назвав его одним из лучших и самых талантливых российских режиссеров.

