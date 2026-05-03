Трамп отверг предложение Ирана по завершению войны
3 мая 202621:35
Александр Грин
США отвергли предложение Ирана о трехэтапном завершении войны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью израильскому телеканалу Kan News.
«Я изучил новое иранское предложение, и оно для меня неприемлемо», - сказал Трамп.
Ранее Тегеран передал посредникам трёхэтапный план урегулирования, который предусматривает прекращение военных действий, обсуждение контроля над Ормузским проливом и решение вопросов по ядерной программе Ирана.
1 мая Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп отверг предложение Ирана по завершению войны
- СМИ: Двое детей госпитализированы после опрокидывания катера на Москве-реке
- Нападающий «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест
- Минобороны: Силы ПВО за 4 часа сбили 33 украинских БПЛА
- СМИ: Катер с детьми перевернулся на Москве-реке в Красногорске
- СМИ: Трамп не предупредил НАТО о выводе 5 тысяч военных из Германии
- Российская саблистка Егорян взяла золото на этапе Гран‑при по фехтованию в Корее
- Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра
- «Краснодар» вернулся на первое место в РПЛ, обыграв «Акрон»
- Канцлер ФРГ обвинил во лжи больную раком женщину за вопрос про здравоохранение