Трамп отверг предложение Ирана по завершению войны

США отвергли предложение Ирана о трехэтапном завершении войны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью израильскому телеканалу Kan News.

«Я изучил новое иранское предложение, и оно для меня неприемлемо», - сказал Трамп.

Ранее Тегеран передал посредникам трёхэтапный план урегулирования, который предусматривает прекращение военных действий, обсуждение контроля над Ормузским проливом и решение вопросов по ядерной программе Ирана.

1 мая Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
