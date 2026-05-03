Российская саблистка Егорян взяла золото на этапе Гран‑при по фехтованию в Корее

В финале 32-летняя россиянка уверенно победила американку Майю Чемберлен со счётом 15:7. Бронзовые награды достались испанке Арасели Наварро и болгарке Йоане Илиевой.

Другие российские участницы выступили менее успешно: Софья Великая выбыла в четвертьфинале, а Александра Михайлова и Алина Михайлова завершили выступление на стадии 1/8 финала. Россиянки соревновались в нейтральном статусе.

Яна Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой и трёхкратной чемпионкой мира. В прошлом году она завоевала золото на чемпионате мира по фехтованию, который проходил в Грузии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

