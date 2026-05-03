Российская саблистка Егорян взяла золото на этапе Гран‑при по фехтованию в Корее
Российская саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль на этапе Гран-при по фехтованию в южнокорейском Инчхоне.
В финале 32-летняя россиянка уверенно победила американку Майю Чемберлен со счётом 15:7. Бронзовые награды достались испанке Арасели Наварро и болгарке Йоане Илиевой.
Другие российские участницы выступили менее успешно: Софья Великая выбыла в четвертьфинале, а Александра Михайлова и Алина Михайлова завершили выступление на стадии 1/8 финала. Россиянки соревновались в нейтральном статусе.
Яна Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой и трёхкратной чемпионкой мира. В прошлом году она завоевала золото на чемпионате мира по фехтованию, который проходил в Грузии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
