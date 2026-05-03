СМИ: Катер с детьми перевернулся на Москве-реке в Красногорске
На Москве-реке в районе Красногорска перевернулся катер, на борту которого находились 12 человек - семеро детей и пятеро взрослых. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», все пассажиры были оперативно спасены из воды. Причиной аварии, по предварительной информации, могла стать ошибка рулевого.
Как пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев, капитан арендованного судна был пьян, его задержали до прибытия экстренных служб.
В настоящее время все пострадавшие осматриваются медиками. Информация об их состоянии уточняется.
Ранее 23 россиянина пострадали при столкновении катера с траулером на Пхукете, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
