СМИ: Двое детей госпитализированы после опрокидывания катера на Москве-реке

Как пишет SHOT, по предварительным данным, катер наехал на другую резиновую лодку, после чего опрокинулся.

По данным SHOT, после осмотра медиков пятеро взрослых отказались от госпитализации. Ещё пятерых детей отпустили домой. В больницу для дальнейшего обследования доставили только самых младших - двух- и четырёхлетнего ребёнка. Их госпитализировали в детскую больницу имени Сперанского с признаками переохлаждения.

В прошлом году плавучий дом с четырьмя людьми опрокинулся на Волге под Самарой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».