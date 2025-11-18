Россияне назвали лучшими актерами 2025 года Сергея Безрукова (15% голосов) и Сергея Бурунова (14% голосов), следует из опроса ВЦИОМ. Тройку лидеров с 10% голосов замкнули Юра Борисов и Александр Петров. Сразу 20% опрошенных назвали лучшим фильмом картину Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». Воронков отметил, что популярным фильм сделало грамотное продвижение.

«На вкус и цвет товарищей нет. У Безрукова есть огромная армия фанатов, как и у Кологривого. Успех «Августа» прежде всего связан с качеством самой картины и главными героями. Мне кажется, решающую роль в сборах сыграла постоянная поддержка интереса к фильму и еженедельное продвижение со стороны Первого канала и производителей. Я могу вспомнить минимум пять этапов, когда рекламная кампания по продвижению фильма начиналась заново. Такие ходы в России делают единицы. Сработало и само качество картины, и подход к продвижению», - объяснил он.