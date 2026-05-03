СМИ: Трамп не предупредил НАТО о выводе 5 тысяч военных из Германии

Президент США Дональд Трамп не уведомил заранее НАТО о решении частично вывести американские войска из Германии, в результате чего командование альянса оказалось застигнуто врасплох. Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на источники.

По данным телеканала, руководство НАТО не получило никаких предварительных предупреждений о выводе пяти тысяч военнослужащих. Объявление содержало крайне мало деталей и вызвало недоумение у союзников.

На данный момент остаётся неясным, какие именно воинские формирования будут сокращены и как это решение повлияет на общую расстановку сил НАТО в Европе. Один из источников в США заявил, что Трамп назвал цифру в пять тысяч военнослужащих наугад, поэтому подробности пока отсутствуют.

Официальное подтверждение информации поступило в ночь на 2 мая. Представитель Министерства обороны США Шон Парнелл подтвердил, что Пентагон выводит из Германии пять тысяч американских военных. По его словам, весь процесс должен быть полностью завершён в течение ближайших 6–12 месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Markus Schreiber / AP
