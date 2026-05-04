Пассажиры круизного лайнера умирают из-за инфекции на борту
На лайнере MV Hondius, который идет из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса, сообщает телеканал France24.
Лабораторно подтвержден один случай заражения инфекцией, и есть еще пять предполагаемых случаев. По данным Всемирной организации здравоохранения, из шести пострадавших на борту скончались трое.
Отмечается, что данное заболевание, как правило, передается людям от грызунов.
Ранее стало известно, что китайские туроператоры наращивают присутствие на российском рынке: уже в предстоящее лето может стартовать регулярное круизное сообщение между Шанхаем и Владивостоком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Конгресс США: РФ и КНР смогут «стереть» военные объекты США за рубежом
- Пассажиры круизного лайнера умирают из-за инфекции на борту
- СМИ: США могут пересмотреть планы по размещению крылатых ракет Tomahawk в Германии
- Трамп отверг предложение Ирана по завершению войны
- СМИ: Двое детей госпитализированы после опрокидывания катера на Москве-реке
- Нападающий «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест
- Минобороны: Силы ПВО за 4 часа сбили 33 украинских БПЛА
- СМИ: Катер с детьми перевернулся на Москве-реке в Красногорске
- СМИ: Трамп не предупредил НАТО о выводе 5 тысяч военных из Германии
- Российская саблистка Егорян взяла золото на этапе Гран‑при по фехтованию в Корее