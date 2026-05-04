Конгресс США: РФ и КНР смогут «стереть» военные объекты США за рубежом
Американский конгрессмен Тед Лью в социальной сети X призвал власти разработать новую стратегию обороны против России.
По его словам, необходимость ее разработки стала ясна после начала войны с Ираном, чью армию он назвал второсортной. При этом Тегеран, по словам парламентария, смог существенно повредить военные базы США.
Лью указал, что Россия и Китай смогут «стереть» американские военные объекты за рубежом «в порошок». «США исчерпают свои оборонительные боеприпасы против России и Китая», — отметил конгрессмен.
Ранее стало известно, что военные базы США на Ближнем Востоке пострадали от ответных ударов Ирана значительно сильнее, чем утверждает американская администрация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Конгресс США: РФ и КНР смогут «стереть» военные объекты США за рубежом
- Пассажиры круизного лайнера умирают из-за инфекции на борту
- СМИ: США могут пересмотреть планы по размещению крылатых ракет Tomahawk в Германии
- Трамп отверг предложение Ирана по завершению войны
- СМИ: Двое детей госпитализированы после опрокидывания катера на Москве-реке
- Нападающий «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест
- Минобороны: Силы ПВО за 4 часа сбили 33 украинских БПЛА
- СМИ: Катер с детьми перевернулся на Москве-реке в Красногорске
- СМИ: Трамп не предупредил НАТО о выводе 5 тысяч военных из Германии
- Российская саблистка Егорян взяла золото на этапе Гран‑при по фехтованию в Корее