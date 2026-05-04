Конгресс США: РФ и КНР смогут «стереть» военные объекты США за рубежом

По его словам, необходимость ее разработки стала ясна после начала войны с Ираном, чью армию он назвал второсортной. При этом Тегеран, по словам парламентария, смог существенно повредить военные базы США.

Лью указал, что Россия и Китай смогут «стереть» американские военные объекты за рубежом «в порошок». «США исчерпают свои оборонительные боеприпасы против России и Китая», — отметил конгрессмен.

Ранее стало известно, что военные базы США на Ближнем Востоке пострадали от ответных ударов Ирана значительно сильнее, чем утверждает американская администрация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

