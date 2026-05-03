Минобороны: Силы ПВО за 4 часа сбили 33 украинских БПЛА
3 мая 202620:56
Александр Грин
Средства ПВО за четыре часа уничтожили 33 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областями, а также в Московского региона.
Ранее в Минобороны сообщили, что днем 3 мая силы ПВО сбили 75 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
