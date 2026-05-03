СМИ: США могут пересмотреть планы по размещению крылатых ракет Tomahawk в Германии
США рассматривают возможность пересмотра планов по размещению дальнобойного оружия в Германии, включая крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Решение может быть связано с предстоящим выводом части американских военнослужащих из ФРГ. В июле 2024 года Пентагон объявил о намерении разместить в Германии зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые системы. Развёртывание было запланировано на 2026 год.
В Европе сейчас находятся около 80 тысяч американских военных, из них более 36 тысяч - в Германии. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США существенно сократят свой воинский контингент в ФРГ - число выводимых военнослужащих превысит 5 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: США могут пересмотреть планы по размещению крылатых ракет Tomahawk в Германии
- Трамп отверг предложение Ирана по завершению войны
- СМИ: Двое детей госпитализированы после опрокидывания катера на Москве-реке
- Нападающий «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест
- Минобороны: Силы ПВО за 4 часа сбили 33 украинских БПЛА
- СМИ: Катер с детьми перевернулся на Москве-реке в Красногорске
- СМИ: Трамп не предупредил НАТО о выводе 5 тысяч военных из Германии
- Российская саблистка Егорян взяла золото на этапе Гран‑при по фехтованию в Корее
- Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра
- «Краснодар» вернулся на первое место в РПЛ, обыграв «Акрон»