Депутат Шолохов поддержал изменение возрастной маркировки для военных фильмов
В средних и старших классах уже можно показывать любые патриотические картины, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Патриотические фильмы о войне обязательно нужно показывать подросткам, так как без чувства сопереживания вырастает эгоист, а современные реалии вынуждают напоминать о последствиях распространения фашизма, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Нормы возрастной маркировки для патриотических фильмов предлагают пересмотреть, чтобы их можно было свободно показывать, в том числе и на онлайн-платформах. Соответствующее обращение глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой. Шолохов поддержал эту идею.
«На самом деле тема возрастной маркировки обсуждается не первый год, мы начинали заниматься этим еще в прошлом созыве в самом начале. До сих пор это работает в запретительном плане. Мы пытаемся детей оградить от переживаний, но на самом деле без сопереживания вырастает эгоист и эгоцентрист. Это человек, которому лайки гораздо важнее, чем все, что происходит в окружающем мире, ради этих лайков он готов на очень многое. Поэтому я поддерживаю эту инициативу коллеги Лантратовой, мы поработаем еще вместе над этим вопросом. Мультфильм «Ну, погоди!», где волк курит, все-таки детям смотреть можно. А фильм, где показаны подвиги наших отцов, дедов, где показано, чему человек может подвергнуться, если мы допустим опять возрождение фашизма? Глупо даже обсуждать, насколько это необходимо сейчас», - пояснил он.
По его словам, в средних и старших классах уже можно показывать любые патриотические картины.
«Патриотические фильмы бывают разного уровня воздействия. Здесь важна работа школьных психологов, которые могут оценить, можно ли тот или иной фильм показывать в младших классах. Но в средних и старших я думаю, что можно показывать абсолютно все. Какими методами эту идею реализовать на практике, надо подумать. Возможно, это все регулируется в более простом режиме, чем закон. В Советском Союзе была маркировка 16+, это во многом самая правильная маркировка с точки зрения психологии», - добавил собеседник НСН.
Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил в разговоре с НСН, что кинематограф должен стать обязательным предметом школьной программы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru