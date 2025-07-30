«На самом деле тема возрастной маркировки обсуждается не первый год, мы начинали заниматься этим еще в прошлом созыве в самом начале. До сих пор это работает в запретительном плане. Мы пытаемся детей оградить от переживаний, но на самом деле без сопереживания вырастает эгоист и эгоцентрист. Это человек, которому лайки гораздо важнее, чем все, что происходит в окружающем мире, ради этих лайков он готов на очень многое. Поэтому я поддерживаю эту инициативу коллеги Лантратовой, мы поработаем еще вместе над этим вопросом. Мультфильм «Ну, погоди!», где волк курит, все-таки детям смотреть можно. А фильм, где показаны подвиги наших отцов, дедов, где показано, чему человек может подвергнуться, если мы допустим опять возрождение фашизма? Глупо даже обсуждать, насколько это необходимо сейчас», - пояснил он.

По его словам, в средних и старших классах уже можно показывать любые патриотические картины.

«Патриотические фильмы бывают разного уровня воздействия. Здесь важна работа школьных психологов, которые могут оценить, можно ли тот или иной фильм показывать в младших классах. Но в средних и старших я думаю, что можно показывать абсолютно все. Какими методами эту идею реализовать на практике, надо подумать. Возможно, это все регулируется в более простом режиме, чем закон. В Советском Союзе была маркировка 16+, это во многом самая правильная маркировка с точки зрения психологии», - добавил собеседник НСН.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил в разговоре с НСН, что кинематограф должен стать обязательным предметом школьной программы.

