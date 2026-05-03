Нападающий «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест
Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
По информации клуба, футболист был уведомлён о положительном результате анализа пробы, взятой в рамках внесоревновательного тестирования. После этого Заболотный был временно отстранён от спортивной деятельности, однако 30 апреля РУСАДА отменило временное отстранение и разрешило игроку участвовать в тренировках и матчах, благодаря чему Заболотный сможет доиграть текущий сезон без ограничений.
Возможными наказаниями для форварда могут быть как предупреждение, так и длительная дисквалификация. Окончательное решение по санкциям ожидается после завершения срока действия контракта Заболотного со «Спартаком».
Заболотный перешёл в «Спартак» в июле 2025 года. В нынешнем сезоне он провёл за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, но не отметился ни одним забитым голом, отдав одну результативную передачу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
