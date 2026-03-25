ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТЕАТР: БИЛЕТЫ ЕСТЬ?

Заслуженный артист России Михаил Ефремов условно-досрочно освободился из колонии весной 2025 года. Его взял в труппу своего театра Никита Михалков, при этом главной интригой для широкой публики остается вопрос: как изменился Ефремов после трагедии и 4,5 лет в заключении?

В середине февраля «Мастерская "12"» объявила о старте продаж билетов на спектакль Никиты Михалкова «Без свидетелей», в котором компанию Михаилу Ефремову составила Анна Михалкова. Тогда билеты на два мартовских показа смели за четыре часа. Однако за прошедший с тех пор месяц произошла метаморфоза.

Премьерных показов спектакля с Ефремовым будет не два, а три. При этом билеты и на сегодня, и на 26 марта можно легко купить на сайте театра по цене от 14 до 32 тысяч рублей. А на пятничный спектакль, 27 марта, на момент выхода материала, судя по сайту "Мастерской" не продана почти половина зала. Доступны билеты и в первые ряды партера, и в бельэтаж за «смешные» 12 тысяч рублей, не поверил своим глазам корреспондент НСН. Следующие три спектакля с Ефремовым запланированы на начало апреля.

В конце февраля прошел закрытый показ спектакля «Без свидетелей» для «своих», завершившийся 10-минутными овациями. На днях прошел предпремьерный показ, после которого зрители также разразились аплодисментами, не отпуская со сцены Михалковых и Ефремова.

Модный писатель Александр Цыпкин и режиссер Никита Высоцкий, побывавшие на февральском показе «для своих», рассказывали НСН, что Ефремов не изменился.

«Он как был большим русским актером, так и остался. Понятно, что возраст приходит, но нельзя сказать, что я что-то такого увидел из серии: "Ах, как он изменился!" Прекрасный спектакль, хорошая игра. Он был прекрасным актером и остался прекрасным актером. Что-то поменялось в его роли в силу возраста, но люди же взрослеют, он не стал от этого инопланетянином», - подчеркнул Цыпкин.

Со своей стороны, Высоцкий подтвердил, что, «спустя многие годы, Ефремов не потерял и играет не хуже, чем раньше».

Ну а театральный критик Марина Райкина называла «нездоровым» февральский ажиотаж вокруг спектаклей с Ефремовым.

«Это нездоровый ажиотаж. Когда раньше Михаил Ефремов играл в разных театрах в разных спектаклях, это не вызывало ажиотажа, но стоило человеку попасть в тюрьму, тут же возникает интерес. Это абсолютно нездоровый интерес, но на этом интересе заработает театр, потому что билеты проданы. Заработает в том числе и Ефремов (…) Вопрос только – насколько он сможет это реализовать, потому что у него был очень большой перерыв в работе, а театр – это не кино, он не терпит перерывов», - объяснила она НСН.