«Билеты есть?»: Премьера спектакля с Ефремовым удивила зрителей
Билеты на спектакль «Без свидетелей», которые «смели за четыре часа» в феврале, сейчас доступны и на мартовские, и на апрельские премьеры.
В театре «Мастерская "12"» Никиты Михалкова 25 марта состоится одна из самых долгожданных премьер года. Первый официальный показ спектакля «Без свидетелей» с участием Михаила Ефремова станет первым выходом на сцену любимого народом актера после условно-досрочного освобождения (УДО) из колонии. При этом на сайте театра внезапно появились билеты на эту премьеру, которая растянется на три дня.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТЕАТР: БИЛЕТЫ ЕСТЬ?
Заслуженный артист России Михаил Ефремов условно-досрочно освободился из колонии весной 2025 года. Его взял в труппу своего театра Никита Михалков, при этом главной интригой для широкой публики остается вопрос: как изменился Ефремов после трагедии и 4,5 лет в заключении?
В середине февраля «Мастерская "12"» объявила о старте продаж билетов на спектакль Никиты Михалкова «Без свидетелей», в котором компанию Михаилу Ефремову составила Анна Михалкова. Тогда билеты на два мартовских показа смели за четыре часа. Однако за прошедший с тех пор месяц произошла метаморфоза.
Премьерных показов спектакля с Ефремовым будет не два, а три. При этом билеты и на сегодня, и на 26 марта можно легко купить на сайте театра по цене от 14 до 32 тысяч рублей. А на пятничный спектакль, 27 марта, на момент выхода материала, судя по сайту "Мастерской" не продана почти половина зала. Доступны билеты и в первые ряды партера, и в бельэтаж за «смешные» 12 тысяч рублей, не поверил своим глазам корреспондент НСН. Следующие три спектакля с Ефремовым запланированы на начало апреля.
В конце февраля прошел закрытый показ спектакля «Без свидетелей» для «своих», завершившийся 10-минутными овациями. На днях прошел предпремьерный показ, после которого зрители также разразились аплодисментами, не отпуская со сцены Михалковых и Ефремова.
Модный писатель Александр Цыпкин и режиссер Никита Высоцкий, побывавшие на февральском показе «для своих», рассказывали НСН, что Ефремов не изменился.
«Он как был большим русским актером, так и остался. Понятно, что возраст приходит, но нельзя сказать, что я что-то такого увидел из серии: "Ах, как он изменился!" Прекрасный спектакль, хорошая игра. Он был прекрасным актером и остался прекрасным актером. Что-то поменялось в его роли в силу возраста, но люди же взрослеют, он не стал от этого инопланетянином», - подчеркнул Цыпкин.
Со своей стороны, Высоцкий подтвердил, что, «спустя многие годы, Ефремов не потерял и играет не хуже, чем раньше».
Ну а театральный критик Марина Райкина называла «нездоровым» февральский ажиотаж вокруг спектаклей с Ефремовым.
«Это нездоровый ажиотаж. Когда раньше Михаил Ефремов играл в разных театрах в разных спектаклях, это не вызывало ажиотажа, но стоило человеку попасть в тюрьму, тут же возникает интерес. Это абсолютно нездоровый интерес, но на этом интересе заработает театр, потому что билеты проданы. Заработает в том числе и Ефремов (…) Вопрос только – насколько он сможет это реализовать, потому что у него был очень большой перерыв в работе, а театр – это не кино, он не терпит перерывов», - объяснила она НСН.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КИНО: ДРАМА ПОСЛЕ «ФИШЕРА»
Помимо театра Михаил Ефремов оказался востребован и в кино. В частности, он снимется в сериале создателя «Фишера» Сергея Кальварского, который рассказал «Культурному гиду НСН» о деталях сотрудничества.
«Мы с моим соавтором и партнером Наташей Капустиной заранее, когда еще только писали заявку, предполагали, что это должен сыграть Миша. Когда ты что-то пишешь, то представляешь артистов, которые должны это сыграть, иногда примерно, иногда прямо конкретно. Например, когда мы писали "Фишера", мы себе представляли Ивана Янковского и, слава Богу, не ошиблись, а вот здесь мы представляли Михаила Ефремова. Когда он еще находился в местах не столь отдаленных, мы с ним переписывались и обсуждали возможность его участия. Тогда было вообще неизвестно, когда он выйдет оттуда, то есть мы просто обсуждали с ним это гипотетически. Когда Миша вышел, мы очень обрадовались тому, что поработаем с ним вместе, потому что он большой русский артист», - отметил Кальварский.
Вместе с тем он поправил СМИ называющие будущий сериал «антиутопией». По словам продюсера и сценариста, это будет драма.
Со своей стороны, кинорежиссер Алексей Герман-младший в беседе с НСН критиковал тех, кто отвернулся от Ефремова.
«Это была жуткая история. Жалко погибшего человека. (…) Любой человек делает ошибки, и судьба порой за это наказывает. Если брать театральное сообщество, поверьте, там ангелов мало. Миша уж точно талантливее и трагичнее, чем многие, он менее фальшивый. Он совершает ошибки, но несет за них ответственность. А если кто-то закроет перед ним дверь, то он идиот, потому что мы все под Богом ходим», - отмечал Герман.
О преодолении Ефремовым личной драмы, связанной с ДТП со смертельным исходом и заключением, говорил и театральный обозреватель НСН Михаил Синтин.
«Михаил Ефремов – талантливейший актер, с которым произошла беда. Актерская профессия уникальна и тем, что любые несчастья обогащают артиста, наполняют его. Всем интересно, как талант Ефремова заиграет на сцене новыми красками», - отмечал он.
