Трамп: США рано или поздно заберут иранский обогащенный уран
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты в итоге получат обогащённый уран Ирана. Об этом он сказал в интервью программе Full Measure.
По словам американского лидера, США ведут постоянное наблюдение за иранскими ядерными материалами.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Иран, США и Израиль изначально согласовали вывоз обогащённого урана в Россию. Однако позже Вашингтон ужесточил позицию и потребовал передачи материала исключительно на американскую территорию. При этом Путин подчеркнул, что российское предложение по-прежнему остаётся на столе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
