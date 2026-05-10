Трамп: США рано или поздно заберут иранский обогащенный уран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты в итоге получат обогащённый уран Ирана. Об этом он сказал в интервью программе Full Measure.

Не только ядерный вопрос: Переговоры США и Ирана уперлись в отмену санкций

По словам американского лидера, США ведут постоянное наблюдение за иранскими ядерными материалами.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Иран, США и Израиль изначально согласовали вывоз обогащённого урана в Россию. Однако позже Вашингтон ужесточил позицию и потребовал передачи материала исключительно на американскую территорию. При этом Путин подчеркнул, что российское предложение по-прежнему остаётся на столе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


ФОТО: AP / ТАСС
