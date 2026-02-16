«Не потерял!»: Высоцкий рассказал о первом спектакле с Ефремовым после УДО
Михаил Ефремов не стал играть хуже, чем раньше, сказал в эфире НСН Никита Высоцкий, признавшись, что очень рад за вернувшегося в театр друга.
Актер Михаил Ефремов за время длительной «театральной паузы» не растерял своих навыков, заявил в интервью НСН режиссер Никита Высоцкий.
Ранее в театре Никиты Михалкова «Мастерская "12"» состоялся закрытый показ спектакля «Без свидетелей», в котором Михаил Ефремов впервые вышел на сцену после условно-досрочного освобождения (УДО) из колонии. Очевидцы отмечают, что после премьеры прогремели десятиминутные аплодисменты. В числе гостей показа был и Высоцкий, отметивший, что порадовался за друга.
«Он мой друг, я за него рад, что он спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше. Когда я смотрел спектакль, то не сравнивал его с фильмом "Без свидетелей". Это отдельная история, хорошо сделанная и сыгранная, достаточно зрелищная. Это не какой-то авангардный спектакль. То, что это на том же материале, который делал Никита Сергеевич, меня не смущает. Есть люди, которые ставят по несколько раз в жизни "Вишневый сад" - ну и ничего, если хорошо получается», - сказал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что все билеты на два первых мартовских показа спектакля Никиты Михалкова «Без свидетелей» с участием Михаила Ефремова и Анны Михалковой смели из касс за четыре часа. Театральный критик Марина Райкина в беседе с НСН назвала «нездоровым» такой ажиотаж.
Заслуженный артист России Михаил Ефремов был осужден на восемь лет колонии за пьяное ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Затем срок снизили на полгода. Весной 2025 года актер вышел из колонии по УДО, отбыв около 4,5 лет в заключении. После этого Никита Михалков взял его в труппу «Мастерской "12"», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянской области уничтожили 229 беспилотников
- Голикова: В экономику нужно вовлечь 12 млн человек
- «Это вызов!»: Цыпкин о первом спектакле Ефремова после освобождения
- Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за день
- «Не потерял!»: Высоцкий рассказал о первом спектакле с Ефремовым после УДО
- Котяков: Безработица в России составляет 2,2%
- «Имеют право»: Роднина о сменивших флаги российских фигуристах на Олимпиаде
- В жилом доме в Краснодарском крае прогремел взрыв газа
- Министр ГО и ЧС Кубани задержан по подозрению в превышении полномочий
- Нефть по 100 долларов: К чему приведут удары Израиля и США по Ирану
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru