«Он мой друг, я за него рад, что он спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше. Когда я смотрел спектакль, то не сравнивал его с фильмом "Без свидетелей". Это отдельная история, хорошо сделанная и сыгранная, достаточно зрелищная. Это не какой-то авангардный спектакль. То, что это на том же материале, который делал Никита Сергеевич, меня не смущает. Есть люди, которые ставят по несколько раз в жизни "Вишневый сад" - ну и ничего, если хорошо получается», - сказал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что все билеты на два первых мартовских показа спектакля Никиты Михалкова «Без свидетелей» с участием Михаила Ефремова и Анны Михалковой смели из касс за четыре часа. Театральный критик Марина Райкина в беседе с НСН назвала «нездоровым» такой ажиотаж.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов был осужден на восемь лет колонии за пьяное ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Затем срок снизили на полгода. Весной 2025 года актер вышел из колонии по УДО, отбыв около 4,5 лет в заключении. После этого Никита Михалков взял его в труппу «Мастерской "12"», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

