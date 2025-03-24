«Жуткая история»: Герман-младший призвал коллег не «закрывать дверь» перед Ефремовым
Михаил Ефремов талантливее многих актеров, среди которых мало ангелов, сказал в эфире НСН Алексей Герман, подтвердив его «огромную вину» и указав на тонкость.
Кино-театральное сообщество не будет закрывать двери в профессию перед актером Михаилом Ефремовым после его освобождения, предположил в интервью НСН кинорежиссер Алексей Герман-младший.
Суд в Белгородской области удовлетворил 24 марта ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО). Если это решение не будет обжаловано, осужденный за смертельное ДТП в Москве актер выйдет на свободу через 15 суток. Герман назвал «жуткой» эту историю, отметив, что Ефремов талантливее многих своих коллег.
«Это была жуткая история. Жалко погибшего человека. Конечно, в том, что произошло, была огромная вина Ефремова. Он многое пережил, теперь надо, чтобы он выбрался из всего, что было, надо жить, двигаться дальше. Мы так давно не виделись с ним… Я думаю, что мы рано или поздно увидимся, если у него будут силы и желание. Я не думаю, что перед ним закроют двери. Любой человек делает ошибки, и судьба порой за это наказывает. Если брать театральное сообщество, поверьте, там ангелов мало. Миша уж точно талантливее и трагичнее, чем многие, он менее фальшивый. Он совершает ошибки, но несет за них ответственность. А если кто-то закроет перед ним дверь, то он идиот, потому что мы все под Богом ходим. Не дай Бог каждому оказаться в этой ситуации», - сказал Герман.
По его словам, Ефремов очень тонкий человек, что его и подвело в случае с ДТП, после которого он растерялся.
«Михаил Олегович очень талантливый, тонкий, трогательный человек, и многие его проблемы как раз от этой тонкости, незащищенности от мира во многом. Поверьте мне, тяжело быть сыном Олега Ефремова: представьте, что на него обрушилось, сколько людей его специально цепляли, обижали и принижали. А он искренний человек, ему это все очень тяжело давалось. Когда вся эта трагедия произошла, я думаю, что он просто растерялся, он не знал, как себя вести. Очень многие из друзей с ужасом наблюдали за привлечением адвоката Пашаева и пытались сказать, что это ошибка. Однако, что было, то было. Да, жизнь человеку не вернуть – это трагедия, но надо идти дальше», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что рад скорому выходу друга на свободу. Он выразил надежду, что Ефремов возьмет себя в руки и справится с испытаниями, пообещав встретиться, поговорить и спеть с актером в дружеской компании.
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