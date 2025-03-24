«Жуткая история»: Герман-младший призвал коллег не «закрывать дверь» перед Ефремовым

Кино-театральное сообщество не будет закрывать двери в профессию перед актером Михаилом Ефремовым после его освобождения, предположил в интервью НСН кинорежиссер Алексей Герман-младший.

Суд в Белгородской области удовлетворил 24 марта ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО). Если это решение не будет обжаловано, осужденный за смертельное ДТП в Москве актер выйдет на свободу через 15 суток. Герман назвал «жуткой» эту историю, отметив, что Ефремов талантливее многих своих коллег.