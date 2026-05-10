Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидента с украинскими БПЛА
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку после инцидента с падением украинского беспилотника на нефтебазу. ОБ этом он сам заявил на пресс-конференции.
Спрудс отметил, что в последние дни и недели Латвия столкнулась с серьёзными инцидентами с дронами, и подчеркнул, что иностранные беспилотники не должны угрожать безопасности населения страны.
По данным СМИ, в минувший четверг два беспилотника залетели на территорию Латвии. Один из них упал на объекте хранения нефтепродуктов в городе Резекне. Министр заявил, что эти дроны, по всей вероятности, были украинскими.
С начала весны украинские беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Ранее Москва направила прибалтийским странам специальное предупреждение в связи с их решением открыть небо для пролёта дронов, атакующих Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Гладков: 4 мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ на Белгородскую область
- Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидента с украинскими БПЛА
- ИКИ РАН: Мощная вспышка произошла на Солнце
- Норвежский мальчик нашёл меч викингов во время школьной экскурсии
- Трамп: США рано или поздно заберут иранский обогащенный уран
- Дмитриев: Британия не переживет даже одного года под управлением Стармера
- СМИ: Geely и Changan ушли в убыток больше чем на 15 млрд рублей
- «Зенит» обыграл «Сочи» и вышел на первое место в РПЛ
- «Отец», «Ангелы», «Литвяк»: Сколько собирают военные драмы в майские праздники
- Гимнаст Аблязин опроверг информацию о продаже медалей