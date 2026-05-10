Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидента с украинскими БПЛА

Спрудс отметил, что в последние дни и недели Латвия столкнулась с серьёзными инцидентами с дронами, и подчеркнул, что иностранные беспилотники не должны угрожать безопасности населения страны.

По данным СМИ, в минувший четверг два беспилотника залетели на территорию Латвии. Один из них упал на объекте хранения нефтепродуктов в городе Резекне. Министр заявил, что эти дроны, по всей вероятности, были украинскими.

С начала весны украинские беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Ранее Москва направила прибалтийским странам специальное предупреждение в связи с их решением открыть небо для пролёта дронов, атакующих Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».