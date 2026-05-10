Дмитриев: Британия не переживет даже одного года под управлением Стармера
Великобритания под руководством премьер-министра Кира Стармера не протянет ещё одного года. Об этом в соцсети Х написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По словам Дмитриева, «бедная Британия» не переживёт даже ещё одного года правления Стармера, не говоря уже о его планах оставаться у власти десять лет.
Так Дмитриев прокомментировал заявление Стармера о намерении остаться на посту премьера в ближайшие годы, несмотря на призывы ряда депутатов от правящей Лейбористской партии уйти в отставку.
Ранее Дмитриев заявил об ускорении распада ЕС после выборов в Венгрии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
