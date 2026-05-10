«Зенит» обыграл «Сочи» и вышел на первое место в РПЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Гости открыли счёт на 31-й минуте благодаря голу Захара Фёдорова. Во втором тайме «Зенит» переломил ход игры: Луис Энрике сравнял счёт на 59-й минуте, а Александр Ерохин принёс волевую победу на 84-й. На 13-й минуте Луис Энрике не реализовал пенальти.

После этой победы «Зенит» набрал 65 очков и возглавил таблицу Российской премьер-лиги. «Краснодар», имеющий 63 очка и матч в запасе, сыграет в понедельник на выезде с московским «Динамо». «Сочи» с 21 очком занимает последнее место.

В заключительном, 30-м туре, который состоится 17 мая, «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Сочи» примет грозненский «Ахмат», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».