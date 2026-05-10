ИКИ РАН: Мощная вспышка произошла на Солнце

По данным лаборатории, в активной области 4436 зарегистрирована вспышка класса M5.7.

Выброс плазмы, образовавшийся в результате вспышки, Земли не достигнет. Однако уже через два дня эта группа солнечных пятен войдёт в зону геоэффективности и сможет оказывать влияние на нашу планету.

10 мая на Солнце также было зафиксировано 11 более слабых вспышек класса C. Предыдущая сильная вспышка класса M произошла 7 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».