Норвежский мальчик нашёл меч викингов во время школьной экскурсии

Шестилетний норвежский мальчик нашёл меч викингов во время обычной школьной экскурсии. Об этом сообщает издание Ancient Origins.

Хенрик Рефснес Мортведт вместе с одноклассниками гулял по полю в районе Брандбу. Ребёнок заметил торчащий из земли ржавый металлический предмет, вытащил его и показал взрослым. Учителя сразу связались с археологами, которые подтвердили, что находка - это однолезвийный меч начала эпохи викингов возрастом около 1300 лет. Специалисты отметили хорошую сохранность артефакта.

Меч передан в культурно-исторический музей в Осло, где его тщательно изучат и впоследствии выставят на экспозицию.

Археологи поблагодарили мальчика и его педагогов за оперативные и правильные действия, благодаря которым ценный исторический экспонат был сохранён для науки.

Ранее московские археологи обнаружили шахматную фигуру XVIII века, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

