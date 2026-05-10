КНДР приняла закон об автоматическом ядерном ударе в случае убийства Ким Чен Ына
Верховное народное собрание КНДР приняло закон, разрешающий автоматическое применение ядерного оружия в случае убийства лидера страны Ким Чен Ына. Об этом 10 мая сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Согласно новому закону, ядерный удар может быть нанесён автоматически и без промедления, чтобы уничтожить того, кто спровоцировал нападение. Документ закрепляет за Ким Чен Ыном единоличное командование всеми ядерными силами и решающие полномочия по их применению. В случае угрозы системе управления или самому лидеру оружие может быть использовано немедленно, без дополнительных согласований.
Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что КНДР не намерена возобновлять переговоры с США и призвал постоянно расширять масштабы применения тактического ядерного оружия для повышения боеготовности.
Ранее в КНДР испытали двигатель ракеты, способной достичь США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
