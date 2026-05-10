КНДР приняла закон об автоматическом ядерном ударе в случае убийства Ким Чен Ына

Верховное народное собрание КНДР приняло закон, разрешающий автоматическое применение ядерного оружия в случае убийства лидера страны Ким Чен Ына. Об этом 10 мая сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

В КНДР испытали двигатель ракеты, способной достичь США

Согласно новому закону, ядерный удар может быть нанесён автоматически и без промедления, чтобы уничтожить того, кто спровоцировал нападение. Документ закрепляет за Ким Чен Ыном единоличное командование всеми ядерными силами и решающие полномочия по их применению. В случае угрозы системе управления или самому лидеру оружие может быть использовано немедленно, без дополнительных согласований.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что КНДР не намерена возобновлять переговоры с США и призвал постоянно расширять масштабы применения тактического ядерного оружия для повышения боеготовности.

Ранее в КНДР испытали двигатель ракеты, способной достичь США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ким Чен ЫнЯдерное ОружиеЯдерный УдарКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры