«Это вызов!»: Цыпкин о первом спектакле Ефремова после освобождения

Александр Цыпкин заявил НСН, что в актерской игре Михаила Ефремова ничего не изменилось, он остался большим мастером. 

Михаил Ефремов остался прекрасным актером, участие в спектакле «Без свидетелей» стало для него настоящим вызовом, заявил НСН писатель, сценарист Александр Цыпкин.

В «Мастерской "12"» Никиты Михалкова прошёл закрытый показ «для своих» первого спектакля с Михаилом Ефремовым после освобождения. На «генеральном прогоне» спектакля «Без свидетелей» были замечены Никита Высоцкий, Михаил Горевой, Ирина Розанова, Сергей Шакуров, Николай Бурляев, Дмитрий Бикбаев, Светлана Тома и Александр Цыпкин. После спектакля зрители аплодировали стоя почти 10 минут, актеров засыпали цветами, пишут СМИ. Цыпкин поделился своими впечатлениями.

Михаил Ефремов впервые после освобождения из тюрьмы вышел на сцену театра
«Я бы не сказал, что в нем что-то изменилось радикально. Он как был большим русским актером, так и остался. Возрастные изменения какие-то приходят, как и ко всем. Прекрасный спектакль, хорошая игра. Наверняка этот спектакль будут сравнивать с фильмом Никиты Сергеевича «Без свидетелей». Это, безусловно, вызов и для Михаила Ефремова, и для Анны Михалковой. Они сделали по-другому, но не хуже, это точно. Это нормально, что будут сравнивать. «Чайку» Чехова тоже разные люди ставят, разные актеры играют», - рассказал он.

Это был первый выход Михаила Ефремова на сцену после условно-досрочного освобождения из колонии, где он отбывал срок за смертельное ДТП.

Ранее театральный критик Ольга Галахова в интервью НСН предположила, что первый спектакль с участием Михаила Ефремова после освобождения актера наверняка вызовет ажиотаж.

