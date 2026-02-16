«Я бы не сказал, что в нем что-то изменилось радикально. Он как был большим русским актером, так и остался. Возрастные изменения какие-то приходят, как и ко всем. Прекрасный спектакль, хорошая игра. Наверняка этот спектакль будут сравнивать с фильмом Никиты Сергеевича «Без свидетелей». Это, безусловно, вызов и для Михаила Ефремова, и для Анны Михалковой. Они сделали по-другому, но не хуже, это точно. Это нормально, что будут сравнивать. «Чайку» Чехова тоже разные люди ставят, разные актеры играют», - рассказал он.

Это был первый выход Михаила Ефремова на сцену после условно-досрочного освобождения из колонии, где он отбывал срок за смертельное ДТП.

Ранее театральный критик Ольга Галахова в интервью НСН предположила, что первый спектакль с участием Михаила Ефремова после освобождения актера наверняка вызовет ажиотаж.

