«Нездоровый ажиотаж!»: Кто смёл билеты на первый спектакль Ефремова после УДО

Марина Райкина в эфире НСН выразила надежду, что Никита Михалков не будет взвинчивать цены на билеты на спектакль с Ефремовым, как это произошло в МХТ после театрального дебюта Николая Цискаридзе.

Имя актера Михаила Ефремова стало главной причиной ажиотажного спроса на билеты на спектакль Никиты Михалкова «Без свидетелей», заявила в интервью НСН театральный критик Марина Райкина.

В театре «Мастерская "12"» Никиты Михалкова накануне начались продажи билетов на премьерные показы первого после освобождения Ефремова спектакля с его участием «Без свидетелей», поставленного по одноименной картине. Билеты на оба спектакля 25 и 26 марта был сметены за четыре часа. Райкина назвала «нездоровой» эту ситуацию.

Почему Михалков протянул «руку помощи» Ефремову
«Когда раньше Михаил Ефремов играл в разных театрах в разных спектаклях, это не вызывало ажиотажа, но стоило человеку попасть в тюрьму, тут же возникает интерес. Это абсолютно нездоровый интерес, но на этом интересе заработает и театр, потому что билеты проданы, и сам Ефремов, к персоне которого и, как следствие, к творчеству сейчас возникает интерес. О спектакле можно будет судить после его премьеры. Фильм известный, но я думаю, что ажиотаж создают люди, которые даже не знают, что это сделано по фильму, где когда-то играли хорошие артисты, по хорошему сценарию. Это связано именно с личностью Михаила Ефремова», - пояснила она.

Райкина также выразила надежду, что Никита Михалков не будет повышать цены на билеты на волне ажиотажа, как это произошло со спектаклем «Кабала святош» в МХТ имени Чехова с участием Николая Цискаридзе.

«Надо спросить Хабенского (худрук МХТ Константин Хабенский. - Прим. НСН), зачем он делает в общедоступный театр билеты по 75 тысяч рублей. Я надеюсь, что Никита Сергеевич не станет повышать цены на билеты до такой степени», - заключила собеседница НСН.

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему Михалков пригласил в свой театр Ефремова, освободившегося весной 2025 года по УДО из колонии, где он отбывал наказание за пьяное ДТП со смертельным исходом.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Никита МихалковТеатрМихаил Ефремов

