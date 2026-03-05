«Артисты и поэт»: Создатель «Фишера» рассказал о новом спектакле, Ефремове и Талькове
Александра Ребенок преобразится на сцене из женщины-вамп в покорную жену, пообещал в эфире НСН Сергей Кальварский, раскрыл секреты киноработ и похвалил «Наутилус» с Гариком Сукачевым.
Музыка: «Наутилус» и хип-хоп
Известный продюсер, режиссер и сценарист Сергей Кальварский в интервью НСН рассказал о новом спектакле и музыкальных предпочтениях, а также раскрыл детали сотрудничества с Михаилом Ефремовым и поделился секретом успеха сериала «Фишер».
Праздничные выходные будут насыщены интересными рок-концертами. Светлана Сурганова выступит 8 марта в Чанкт-Петербурге, в городе на Неве также даст концерт Вячеслав Бутусов, московских фанаток порадует Найк Борзов, а «Крематорий» представит новый альбом сразу в двух столицах.
«Звери» в Женский день зажгут Новосибирск, «Ленинград» даст сразу два концерта в Сочи, Диана Арбенина отправится в Екатеринбург, а The Hatters выступят в Уфе.
Сергей Кальварский, отметил, что слушает новый русский хип-хоп, а также назвал рокеров, которых можно считать звездами шоу-бизнеса.
«Я слушаю очень много русского хип-хопа, и делаю это с удовольствием. У меня нет любимых исполнителей, но многое очень нравится. Мне кажется, что это довольно яркий пласт субкультуры, который мне любопытно послушать. Если брать новую рок-музыку, самая яркая группа, которую я могу назвать, это Shortparis. В моем понимании это арт-рок. Я люблю ДДТ, люблю Гарика Сукачева. Я не считаю поп-музыку чем-то плохим, поэтому если я сейчас скажу, что Диана Арбенина - это отчасти шоу-бизнес, никакой негативной коннотации в этом нет. Диану Арбенину, наверное, можно в том числе назвать и шоу-бизнесом. Бутусова, наверное, нет, а Гарика Сукачева можно, но это вопрос вкуса, кому что нравится. Я очень люблю старый «Наутилус» времен Бутусова и Кормильцева, старые альбомы этой группы. Я был их большим фанатом и считаю, что это очень крутая музыка. «Наутилус» того времени и «Кино» того времени - это настоящий русский рок в моем понимании», - отметил собеседник НСН.
Театр: От Аверина до Семчева
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль Антона Яковлева «Гроза. Искушение» в Театре Гоголя и «Капитанская дочка» в Театре на Бронной.
Театралы Петербурга выбрали «Игру в Шекспира» и спектакль «Мой дедушка был вишней» с музыкой от авторов «Смешариков». В Нижний Новгород приедет Максим Аверин со спектаклем «Там же. тогда же», а в Воронеже 8 марта идут на «Девчат».
Спектакль Сергея Кальварского «Имя» (на фото) покажут в Москве 16 марта. Он рассказал, почему выбрал эту пьесу, и чем удивят зрителей звездные актеры Александр Семчев и Александра Ребенок.
«Несмотря на то, что эта пьеса написана французскими авторами, она абсолютно международная, совершенно понятная. Ее очень легко уложить на наши сегодняшние реалии и вообще на Россию, она очень актуальна. Выбор пал именно на эту пьесу, потому что это очень легкая, классная, игристая комедия. Саша Семчев - большой артист, поэтому ему по силам совершенно любой материал. Он очень легко все сделал. Это классная роль и даже что-то новое в нем заиграло. Саша Ребенок довольно много играла ярких женщин-вамп, а тут она играет интеллигентную, влюбленную в мужа женщину, которая отдала себя и всю свою жизнь мужу и его как бы таланту. Это характерная роль, поэтому Саша очень ярко в ней раскрывается», - отметил режиссер.
Кино: от «Фишера» до Талькова
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут сказка «Царевна-лягушка 2» с Никитой Кологривым и комедия «Новая тёща» с Гариком Харламовым и Марией Ароновой.
Ну а Сергей Кальварский раскрыл детали сотрудничества с Михаилом Ефремовым, который сыграет в его новом сериале.
«Некоторые СМИ почему-то смешали воедино мои очень разные интервью и решили, что это сериал-антиутопия с Михаилом Ефремовым, но это не так, это другой жанр. Это не будет антиутопия», это будет драма. Что касается участия Миши, мы с моим соавтором и партнером Наташей Капустиной заранее, когда еще только писали заявку, предполагали, что это должен сыграть Миша. Когда ты что-то пишешь, то представляешь артистов, которые должны это сыграть, иногда примерно, иногда прямо конкретно. Например, когда мы писали «Фишера», мы себе представляли Ивана Янковского и, слава Богу, не ошиблись, а вот здесь мы представляли Михаила Ефремова. Когда он еще находился в местах не столь отдаленных, мы с ним переписывались и обсуждали возможность его участия. Тогда было вообще неизвестно, когда он выйдет оттуда, то есть мы просто обсуждали с ним это гипотетически. Когда Миша вышел, мы очень обрадовались тому, что поработаем с ним вместе, потому что он большой русский артист», - подчеркнул он.
Кальварский также объяснил секрет успеха сериала «Фишер» (на фото), в котором он выступил продюсером и сценаристом.
«Мы старались сделать эту картину абсолютно честно. Мы не просчитывали, где зритель заплачет, а где засмеется. Честно сказать, когда мы писали с Наташей первый сезон «Фишера», то вообще не очень верили в то, что это рано или поздно выйдет. Мы как-то очень скептически к этому относились, но так как нам было в кайф это писать, мы писали и получали от этого удовольствие. Это было абсолютно искреннее действие, в нем нет никакого ловкачества, просчитанности, калькуляции. Может быть, зритель это почувствовал. В этой картине сложилось большое количество составляющих: сценарий, изображение, команда и, конечно же, артисты, которые внесли очень много в этот сериал. Если бы не было Ивана Янковского, Саши Яценко, Андрея Максимова, это, возможно, был бы совсем другой продукт. Мы были искренни и как мы хотели написать, так зрители и увидели», - отметил продюсер.
Кальварский также рассказал о будущем фильма «Тальков» и отношении к творчеству легендарного артиста. Он был ведущим концерта, во время которого застрелили Игоря Талькова.
«Это очень большой и сложный проект, сейчас идет работа над сценарием и рассказывать что-либо рано, мы очень деликатно относимся к этой теме. С самим Игорем Тальковым мы не были друзьями, но были неплохо знакомы. Игорь был очень разносторонним человеком, разнообразным, увлекающимся. И у него есть разные периоды, как в музыке, так и в жизни. К каким-то периодам я отношусь с большим уважением, какие-то мне нравится меньше. В целом у него судьба настоящего русского поэта. К сожалению, трагическая, как и у большинства русских поэтов», - заключил собеседник НСН.
