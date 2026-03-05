«Артисты и поэт»: Создатель «Фишера» рассказал о новом спектакле, Ефремове и Талькове

1

Известный продюсер, режиссер и сценарист Сергей Кальварский в интервью НСН рассказал о новом спектакле и музыкальных предпочтениях, а также раскрыл детали сотрудничества с Михаилом Ефремовым и поделился секретом успеха сериала «Фишер».

Со своей стороны, аналитики билетного «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты длинных выходных.

***

Праздничные выходные будут насыщены интересными рок-концертами. Светлана Сурганова выступит 8 марта в Чанкт-Петербурге, в городе на Неве также даст концерт Вячеслав Бутусов, московских фанаток порадует Найк Борзов, а «Крематорий» представит новый альбом сразу в двух столицах.

«Звери» в Женский день зажгут Новосибирск, «Ленинград» даст сразу два концерта в Сочи, Диана Арбенина отправится в Екатеринбург, а The Hatters выступят в Уфе.

Сергей Кальварский, отметил, что слушает новый русский хип-хоп, а также назвал рокеров, которых можно считать звездами шоу-бизнеса.

«Я слушаю очень много русского хип-хопа, и делаю это с удовольствием. У меня нет любимых исполнителей, но многое очень нравится. Мне кажется, что это довольно яркий пласт субкультуры, который мне любопытно послушать. Если брать новую рок-музыку, самая яркая группа, которую я могу назвать, это Shortparis. В моем понимании это арт-рок. Я люблю ДДТ, люблю Гарика Сукачева. Я не считаю поп-музыку чем-то плохим, поэтому если я сейчас скажу, что Диана Арбенина - это отчасти шоу-бизнес, никакой негативной коннотации в этом нет. Диану Арбенину, наверное, можно в том числе назвать и шоу-бизнесом. Бутусова, наверное, нет, а Гарика Сукачева можно, но это вопрос вкуса, кому что нравится. Я очень люблю старый «Наутилус» времен Бутусова и Кормильцева, старые альбомы этой группы. Я был их большим фанатом и считаю, что это очень крутая музыка. «Наутилус» того времени и «Кино» того времени - это настоящий русский рок в моем понимании», - отметил собеседник НСН.

