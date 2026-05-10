Гимнаст Аблязин опроверг информацию о продаже медалей
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин опроверг информацию о продаже своих медалей Универсиады 2013 года. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Аблязин подчеркнул, что появившиеся сведения о продаже золотой и двух серебряных наград являются фейком.
Денис Аблязин - двукратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. На Олимпийских играх он завоевал четыре серебряные и две бронзовые медали.
Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что 33-летний гимнаст якобы готов расстаться с медалями Универсиады за 6 миллионов рублей.
Горячие новости
- «Зенит» обыграл «Сочи» и вышел на первое место в РПЛ
- «Отец», «Ангелы», «Литвяк»: Сколько собирают военные драмы в майские праздники
- Гимнаст Аблязин опроверг информацию о продаже медалей
- КНДР приняла закон об автоматическом ядерном ударе в случае убийства Ким Чен Ына
- Ушаков: Рано или поздно Украине придется вывести войска из Донбасса
- Олимпийский чемпион Токио гимнаст Денис Аблязин выставил на продажу свои медали
- Ритейл, промышленность и строительство лидируют по числу вакансий в России
- Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области увеличилось до 9
- СМИ: Фуру с 1728 пчёлами из Узбекистана, не прошедшими карантин, ищут в России
- На юге России полностью восстановили авиаперевозки