Гимнаст Аблязин опроверг информацию о продаже медалей

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин опроверг информацию о продаже своих медалей Универсиады 2013 года. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Аблязин подчеркнул, что появившиеся сведения о продаже золотой и двух серебряных наград являются фейком.

Денис Аблязин - двукратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. На Олимпийских играх он завоевал четыре серебряные и две бронзовые медали.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что 33-летний гимнаст якобы готов расстаться с медалями Универсиады за 6 миллионов рублей.

ФОТО: РИА Новости
