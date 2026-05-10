СМИ: Geely и Changan ушли в убыток больше чем на 15 млрд рублей
Китайские автобренды Geely и Changan по итогам 2025 года получили в России совокупный убыток в 15,68 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, главной причиной стало резкое снижение покупательского спроса. Так, Geely ушёл в минус на 6,2 млрд рублей, хотя годом ранее показал прибыль 1,5 млрд рублей. Чистый доход бренда сократился почти в пять раз.
Убыток Changan составил 9,5 млрд рублей, а прибыль упала в 12 раз. Чтобы поддерживать продажи в условиях высоких кредитных ставок, компания направила не менее 10 млрд рублей на субсидирование автокредитов.
Ранее Geely отозвала почти 39 тысяч кроссоверов Atlas, проданных в России, из-за проблемы в системе помощи при парковке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
