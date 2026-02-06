Мирные жители пострадали в Брянской области при атаке дронов ВСУ
ВСУ целенаправленно атаковали беспилотниками село Понуровка Стародубского муниципального округа. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По его словам, в результате пострадал мирный житель, которому была оказана необходимая медицинская помощь.
Губернатор добавил, что также украинские FPV–дроны атаковали посёлок Белая Березка Трубчевского района. Здесь мирный житель получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.
Ранее Богомаз заявил, что ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сарик Андреасян назвал тренд на киносказки неисчерпаемым
- Путин поздравил Эрнста с 65-летием
- Масленица-2026: Традиции и история народного праздника
- Лукашенко назвал вещи, в которых не разбирается
- «Комиков своих хватает»: Делягин пояснил, кому должны выдавать «визы талантов»
- Мерц предостерег политиков от несогласованных контактов с Россией
- Мирные жители пострадали в Брянской области при атаке дронов ВСУ
- «Не думали о деньгах»: Лидер «Агаты Кристи» об уникальности уральского рока
- «Авиаканнибализм»: Почему в России выросло число неисправных самолетов
- «Виден каждый рубль»: Сарик Андреасян о «Салтане» и кинотрендах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru