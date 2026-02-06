Мирные жители пострадали в Брянской области при атаке дронов ВСУ

По его словам, в результате пострадал мирный житель, которому была оказана необходимая медицинская помощь.

Губернатор добавил, что также украинские FPV–дроны атаковали посёлок Белая Березка Трубчевского района. Здесь мирный житель получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.

Ранее Богомаз заявил, что ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

