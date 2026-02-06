РЕЦЕПТЫ БЛИНОВ И НАЧИНОК

Блины на Масленицу едят как символ солнца, тепла и плодородия, что связано с языческой традицией проводов зимы и встречи весны. Круглая, золотистая и горячая выпечка призвана задобрить светило, чтобы оно набралось силы и отогрело землю. Редакция НСН собрала лучшие рецепты и советы диетологов, как сделать это блюдо невредным для фигуры.

Так, лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова в беседе с НСН поделилась уникальным рецептом блинов.

«Мой уникальный рецепт блинов — это в первую очередь любовь. Далее — теплое молоко или кефир. Я люблю именно кефир, он дает особую текстуру. Некоторые из нас избегают глютена, так что я с удовольствием экспериментирую с разными видами муки, даже с зеленой гречкой. Вкус получается непередаваемый! Главное — не спешить, любить этот процесс и не бояться пробовать что-то новое. Блины для меня — это всегда сладкое наслаждение. Люблю их с медом, с малиновым вареньем, с густой сметаной и со сгущенкой — иногда их даже смешиваю. Недавно с "Мураками" мы открыли для себя совершенно новый вкус — блины с луком и яйцом. Это стало нашей фишкой», - сказала исполнительница.

А вот рок-музыкант Найк Борзов, наоборот, признался НСН, что давно не ест блины, а на Масленицу устраивает себе «икорную неделю».

«Я не ем мучное, блины особенно. Я ем икру без блинов. Вообще, мне очень нравилось, как делает блины моя бабушка. Она делала лучшие блины, лучшие пельмени и так далее. С тех пор, как она умерла, я перестал есть эти блюда», - добавил он.

Самая любимая добавка к блинам у россиян — сметана (58%). Также популярностью пользуется сгущенное молоко (49%), варенье, джем или повидло (37%), творог (37%) , мед (32%). Россияне старше 65 лет любят простые блины с маслом (40%), а респондентам 45–64 лет нравится добавлять к ним красную икру (31%). Они же, а также опрошенные 35–44 лет любят блины с красной рыбой (23–35%), а молодежь 18–34 лет — с ветчиной или колбасой (20%), говорится в исследовании Авито.

Есть блины диетологи советуют в умеренном количестве, так как это все-таки мучное блюдо.

Взрослый мужчина может съесть до шести блинов, при этом наличие мясной, грибной или сладкой калорийной начинки сразу сокращает допустимое число блинов вдвое. Об этом в беседе с НСН рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Блины вредят фигуре меньше, чем хлеб, поскольку в них чаще всего нет дрожжей. Также для приготовления можно взять ржаную, гречневую муку, либо муку из отрубей. Масло увеличивает калорийность блинов, но от него можно отказаться благодаря посуде с антипригарным покрытием. Безопаснее всего жарить на топленом масле, поскольку в нем максимально чистый животный жир, который более приспособлен к высоким температурам, не приводит к образованию канцерогенов», - рассказала она.

Как добавила собеседница НСН, наибольший вред фигуре может нанести не сам блин, а начинка в нем.

«Как правило, вся калорийность блинов – в начинке. Мясо, сыр, грибы, сгущенное молоко и сахар – очень тяжелые варианты начинки. Творожная начинка более диетическая, однако туда также добавляются яйца. Такие блюда будут калорийнее хлеба. В качестве полезной начинки можно выбрать ягоды. Взрослая женщина может съесть четыре блина, мужчине – шесть. Детям старше 12 лет достаточно три блина, а младше – одного блина. Если мы говорим о блинах с начинках, количество уменьшается в два раза. Такие добавки, как мед и джем почти не влияют на допустимое число блинов», - пояснила она.

Диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала, кому опасно объедаться блинами, и что делать, чтобы не потолстеть после масленичной недели.

«Блины - пища действительно калорийная. Она варьируется, ведь можно делать блины на молоке, на кефире. Наша задача, во-первых, не переесть, а во-вторых, не набрать лишних килограммов за неделю. Опасность переедания заключается в том, что как ни готовь, блин - все равно полусырое тесто. Оно не пропекается. Такое тесто сложно переваривать. Прежде всего идет нагрузка на поджелудочную железу и на желчевыводящие пути. Людям с хроническим панкреатитом, заболеваниями печени и желчевыводящих путей в масленицу надо быть очень аккуратными. Это не значит, что блины нельзя вообще, но ограничить их количество придется. Те, кто бережет фигуру, должны понимать, что масленичная неделя может сильно затормозить снижение веса», - рассказала диетолог.

Диетолог посоветовала делать блинчики поменьше, чтобы сохранить фигуру.

«Стандартная сковородка бывает 15, 19 и 21 сантиметр. Соответственно, блин будет все больше и больше. Лишний сантиметр сковородки - лишний сантиметр в талии. Стоит начинать делать блины с одним яйцом, а не класть сразу по три и более. Можно тесто жидкое готовить без растительного масла, но для этого нужно иметь хорошую сковородку. Можно взять половинку луковицы, наколоть на вилку и положить в банку с маслом. Перед каждым новеньким блином, этой масленичной луковицей протирать сковородку. Это поможет сократить количество масла. Многие думают, что блины потом луком будут пахнуть. Нет, не будут. Так наши бабушки и прабабушки делали», - рассказала диетолог.

По словам нашей собеседницы, само блинное тесто - не самое опасное в масленичном атрибуте. Диетолог объяснила, как не попасть в капкан изобилия вкусов.