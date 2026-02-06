Число авиационных происшествий в России выросло в два с половиной раза, заявил НСН исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.

Глава Госавианадзора пожаловался, что в России массово допускают к полетам неисправные самолеты. По словам Владимира Ковальского, ведомство фиксирует в авиаотрасли «тревожную тенденцию с грубейшими нарушениями», в частности, допуск к полетам неисправных самолетов «с незавершенным техобслуживанием и неустраненными дефектами». Особое беспокойство Госавианадзора вызывает распространенная практика фиктивного выполнения работ. Ковальский утверждает, что за 2023-2025 годы свыше 480 воздушных судов было запрещено эксплуатировать в течение различных сроков до устранения выявленных Госавианадзором нарушений.

Захарченко отметил, что в России дело дошло уже до авиаканнибализма.