«Авиаканнибализм»: Почему в России выросло число неисправных самолетов
Проблемы российских авиакомпаний решают с помощью авиаканнибализма, заявил НСН исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.
Число авиационных происшествий в России выросло в два с половиной раза, заявил НСН исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.
Глава Госавианадзора пожаловался, что в России массово допускают к полетам неисправные самолеты. По словам Владимира Ковальского, ведомство фиксирует в авиаотрасли «тревожную тенденцию с грубейшими нарушениями», в частности, допуск к полетам неисправных самолетов «с незавершенным техобслуживанием и неустраненными дефектами». Особое беспокойство Госавианадзора вызывает распространенная практика фиктивного выполнения работ. Ковальский утверждает, что за 2023-2025 годы свыше 480 воздушных судов было запрещено эксплуатировать в течение различных сроков до устранения выявленных Госавианадзором нарушений.
Захарченко отметил, что в России дело дошло уже до авиаканнибализма.
«В России проблема ремонта самолетов иностранного производства стоит очень остро. Дело дошло уже на официальном уровне до авиаканнибализма, когда часть самолетов разбирается на запчасти. Как только авиакомпании начнут массово совершать авиационные происшествия и будет доходить до авиационных катастроф, люди перестанут летать, что приведет к краху авиакомпаний. Пока же проблемы, которые возникают у авиакомпаний решают с помощью авиаканнибализма, а также поставками условно нелегальных запчастей из-за рубежа. В год российские авиакомпании тратят на запчасти из-за рубежа в районе 1 миллиарда евро», - рассказал эксперт.
По его словам, российское авиастроение стремительно деградирует.
«Число авиационных происшествий в России выросло в два с половиной раза. Корень проблем здесь, конечно, лежит не столько в действиях авиакомпаний, которые вынуждены выживать, а в самом принципе. Ранее был принят ряд мер по выводу из эксплуатации советской авиационной техники, а это привело к тому, что «Аэрофлот» отказался от российских воздушных судов, прекратив их эксплуатацию. Сами конструкторские бюро и промышленность производить самолеты и запчасти к ним не могли, потому что их некому было эксплуатировать. В итоге мы уничтожили собственную авиационную промышленность в значительной степени. От 100 самолетов в год мы перешли к 2 самолетам в год. С точки зрения масштабов, авиастроение в России еще не исчезло совсем, но деградация идет стремительно», - подчеркнул Захарченко.
По его словам, выросло и число авиационных происшествий по причинам, связанным с запчастями.
«Официально измеряемый процент авиапроисшествий в РФ, связанный с некачественными, контрафактными запасными частями, оценить по открытым данным нельзя, – такой показатель просто не выделяется. По единичным расследованиям, где фигурируют именно дефекты деталей или нарушения ТО, речь идёт о очень малой доле от общего числа авиационных происшествий и серьёзных инцидентов – менее нескольких процентов, а по формальным отчётам МАК и Росавиации иногда вообще «нулевая» доля за год. Однако по разным оценкам, рост авиационных происшествий по причинам, связанным с запчастями, может доходить до 4 раз», - добавил эксперт.
Ранее суд в США приговорил россиянина к двум годам тюрьмы за экспорт авиазапчастей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
