«Соответствующее поручение президента было давно отдано. Безусловно, в первую очередь России нужны инженеры, научные кадры, исследовательские кадры. А, например, комиков у нас своих хватает. Учитывая, что виза выдается только на год, что за этим не следует облегченного предоставления гражданства и что придется сталкиваться с российской бюрократией, не думаю, что это будет массовая история. Но, возможно, она будет использоваться для легализации некоторых видов миграции, потому что огромное количество носителей русской культуры, в том числе русских, которые ранее уехали, захотели вернуться после 2022 года, кто-то — после 2014 года», — сказал Делягин.

Собеседник НСН добавил, что в основном будут ввозить мигрантов из таких стран, как Мьянма и Бангладеш, и подчеркнул, что один год — слишком небольшой срок для «виз талантов».

«В основном иностранцев будут везти из таких стран, как Бангладеш, Мьянма, Афганистан. Часть мигрантов попадут в Россию по “визам талантов”. Я предлагал, чтобы эту идею реализовывали как в развитых странах, чтобы у людей было время, чтобы здесь раскрыться, проявить свои навыки. Но за год можно только устроиться на работу, если какая-то сложная специальность, и добиться первых достижений. Нужно, чтобы “визы талантов действовали хотя бы три года», — подытожил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что трудовые мигранты не должны привозить семьи в Россию, а при любом нарушении закона должны сразу высылаться из страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

