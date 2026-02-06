«Комиков своих хватает»: Делягин пояснил, кому должны выдавать «визы талантов»
Один год — слишком малый срок для «визы талантов», специалисту необходимо минимум три года, чтобы в полной мере раскрыть свои навыки, сказал НСН Михаил Делягин.
«Визы талантов» нужно выдавать зарубежным ученым, исследователям и инженерам, однако есть опасения, что они будут использоваться для ввоза в Россию мигрантов из таких стран, как Бангладеш или Афганистан. Об этом НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Российские посольства и консульства начнут выдавать деловые визы сроком на один год квалифицированным и полезным для России иностранцам с апреля 2026 года. Об этом в ответ на соответствующее предложение Делягина сообщил глава МИД России Сергей Лавров, сообщило издание «Газета.ru». По словам Делягина, в первую очередь Россия нуждается в инженерах, исследователях и деятелях науки, массовый характер выдача “виз талантов” носить не будет.
«Соответствующее поручение президента было давно отдано. Безусловно, в первую очередь России нужны инженеры, научные кадры, исследовательские кадры. А, например, комиков у нас своих хватает. Учитывая, что виза выдается только на год, что за этим не следует облегченного предоставления гражданства и что придется сталкиваться с российской бюрократией, не думаю, что это будет массовая история. Но, возможно, она будет использоваться для легализации некоторых видов миграции, потому что огромное количество носителей русской культуры, в том числе русских, которые ранее уехали, захотели вернуться после 2022 года, кто-то — после 2014 года», — сказал Делягин.
Собеседник НСН добавил, что в основном будут ввозить мигрантов из таких стран, как Мьянма и Бангладеш, и подчеркнул, что один год — слишком небольшой срок для «виз талантов».
«В основном иностранцев будут везти из таких стран, как Бангладеш, Мьянма, Афганистан. Часть мигрантов попадут в Россию по “визам талантов”. Я предлагал, чтобы эту идею реализовывали как в развитых странах, чтобы у людей было время, чтобы здесь раскрыться, проявить свои навыки. Но за год можно только устроиться на работу, если какая-то сложная специальность, и добиться первых достижений. Нужно, чтобы “визы талантов действовали хотя бы три года», — подытожил он.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что трудовые мигранты не должны привозить семьи в Россию, а при любом нарушении закона должны сразу высылаться из страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
