— В чем уникальность уральского рока как явления?

Конечно, у любого регионального рок-клуба, которые открывались в конце 80-х, есть свои уникальности. Но если сравнивать Москву, Питер и Свердловск, то в Свердловске отличительной чертой было более тщательное отношение к музыке как таковой: к ее композиторской части, к звукозаписи, к текстуальной части. У нас были поэты, которые писали на музыку. Это все было очень похоже на производство в хорошем понимании этого слова. В Питере в центре стоял некий поющий поэт, вокруг которого вились фанаты. В Москве же основой был образ, продакшн, все броско-яркое. Конечно, немаловажный вклад в уральский рок внесли наши поэты Аркадий Застырец и Илья Кормильцев. Была целая тематика, которая очень образно передавала внутренние переживания, большую философию, совмещение микромира и макрокосмоса в одном человеке, в его эмоциях, его ощущениях... Ну и нельзя не добавить, что мы все воспитывались на сцене, мы играли на сцене, мы были настроены на то, что это должна быть очень серьезная музыка. В Свердловском рок-клубе было бескорыстное служение музыке — когда человек не думает о том, сколько он заработает на этой музыке, а прежде всего делает ее, исходя из собственного ощущения. Делает ее так, чтобы она захватывала у него самого дух. Без расчетов, без маркетинга. Если бы современная молодежь переняла тот элемент правдивости, было бы здорово.