«Не думали о деньгах»: Лидер «Агаты Кристи» об уникальности уральского рока
Вадим Самойлов в эфире НСН анонсировал большие концерты участников Свердловского рок-клуба в 2026 году.
В юбилейный год Свердловского рок-клуба планируется ряд музыкальных мероприятий, в том числе два больших концерта в Санкт-Петербурге и Москве, сказал в интервью НСН основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
В Екатеринбурге официально стартовал Год уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. Открытие отметили большим концертом, на котором выступили главные звезды уральской рок-сцены. В концерте приняли участие Владимир Шахрин и Владимир Бегунов из группы «Чайф», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Бобунец («Смысловые Галлюцинации»), Михаил Симаков («Апрельский марш»), Евгений Горенбург («Топ»), Настя Полева и Егор Белкин.
— Как планируете отмечать юбилей клуба? Какие мероприятия запланированы на юбилейный год?
В год 40-летия Свердловского рок-клуба планируется ряд мероприятий как в Екатеринбурге, так и в столицах. Во-первых, этот год мы уже начали с передачи на «НАШЕм Радио», в которой приняли участие группа «Урфин Джюс», группа Егор Белкин и Настя Полева. Кроме того, 4 февраля в Екатеринбурге прошел квартирник, где собрались участники Свердловского рок-клуба, которые могут еще ходить, петь и что-то делать. Были исполнены хиты в симфонической аранжировке. Также легендарная группа «Урфин Джюс» в обновленном составе вместе со мной, Вадимом Самойловым, и Альбертом Потапкиным сыграла большой часовой сет. В этом году также планируются большие концерты в Екатеринбурге, организаторы которых будут стараться, чтобы абсолютно все участники Свердловского рок-клуба, ныне гастролирующие, приняли в нем участие. Речь идет о группах «Чайф» и «Агата Кристи», о Сергее Бобунце и «Смысловых Галлюцинациях», о Вячеславе Бутусове. Также планируется открытие памятной дощечки «Агаты Кристи» на факультете Уральского федерального университета, где я учился. И закончится год двумя большими концертами в Санкт-Петербурге и в Москве с участием звезд Свердловского рок-клуба.
— В чем уникальность уральского рока как явления?
Конечно, у любого регионального рок-клуба, которые открывались в конце 80-х, есть свои уникальности. Но если сравнивать Москву, Питер и Свердловск, то в Свердловске отличительной чертой было более тщательное отношение к музыке как таковой: к ее композиторской части, к звукозаписи, к текстуальной части. У нас были поэты, которые писали на музыку. Это все было очень похоже на производство в хорошем понимании этого слова. В Питере в центре стоял некий поющий поэт, вокруг которого вились фанаты. В Москве же основой был образ, продакшн, все броско-яркое. Конечно, немаловажный вклад в уральский рок внесли наши поэты Аркадий Застырец и Илья Кормильцев. Была целая тематика, которая очень образно передавала внутренние переживания, большую философию, совмещение микромира и макрокосмоса в одном человеке, в его эмоциях, его ощущениях... Ну и нельзя не добавить, что мы все воспитывались на сцене, мы играли на сцене, мы были настроены на то, что это должна быть очень серьезная музыка. В Свердловском рок-клубе было бескорыстное служение музыке — когда человек не думает о том, сколько он заработает на этой музыке, а прежде всего делает ее, исходя из собственного ощущения. Делает ее так, чтобы она захватывала у него самого дух. Без расчетов, без маркетинга. Если бы современная молодежь переняла тот элемент правдивости, было бы здорово.
— Как себя чувствует рок-музыка сегодня? Нужна ли какая-то поддержка рок-музыки от властей или бизнеса?
Рок-музыка — это уже часть большой музыкальной культуры. Чтобы народ не болтался на улице, нужна любая поддержка культурной жизни. Сейчас прошла волна создания различных кластеров креативных индустрий по всей стране. Понятно, что пока идет СВО, нам не совсем до этих вещей. Тем не менее, я считаю, что должна быть возможность творчески самовыражаться. Причем, не только тем людям, которые станут профессионалами, но и тем, которые просто хотят в свободное от работы время как-то приобщиться к культуре, в том числе и к жанру современного музыкального и поэтического искусства. Я считаю, что можно создавать такие творческие пространства. Это некая реинкарнация дома культуры в новом качестве. Человек может туда прийти, поиграть с друзьями музыку — неважно, чужую или свою, записать что-то, снять видеоклип, поучиться каким-то специальностям. Было бы хорошо, чтобы там были не только творческие, но и инженерно-технические специальности. Например, звукорежиссура.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сарик Андреасян назвал тренд на киносказки неисчерпаемым
- Путин поздравил Эрнста с 65-летием
- Масленица-2026: Традиции и история народного праздника
- Лукашенко назвал вещи, в которых не разбирается
- «Комиков своих хватает»: Делягин пояснил, кому должны выдавать «визы талантов»
- Мерц предостерег политиков от несогласованных контактов с Россией
- Мирные жители пострадали в Брянской области при атаке дронов ВСУ
- «Не думали о деньгах»: Лидер «Агаты Кристи» об уникальности уральского рока
- «Авиаканнибализм»: Почему в России выросло число неисправных самолетов
- «Виден каждый рубль»: Сарик Андреасян о «Салтане» и кинотрендах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru